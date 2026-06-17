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कहीं गर्मी तो कहीं होगी बारिश! पश्चिमी यूपी में मौसम का उलटफेर, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें बरेली के मौसम का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. 17 जून के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. तो कहीं आंधी-तूफान व बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 17, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:35 AM IST
कहीं गर्मी तो कहीं होगी बारिश! पश्चिमी यूपी में मौसम का उलटफेर, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें बरेली के मौसम का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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पश्चिमी यूपी में मौसम का उलटफेर, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
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