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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. 17 जून के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. तो कहीं आंधी-तूफान व बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 13 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में बुधवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 11.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 4 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में मौसम का बारिश का अलर्ट
मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, एटा, इटावा, हमीरपुर कानपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर,फतेहपुर, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयागराज में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है.
मानसून के सामान्य से कमजोर रहने के संकेत
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कमजोर रहने के संकेत हैं. साथ ही इस साल जनवरी-मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बनी कम बर्फ भी मानसून को प्रभावित कर सकती है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.उमस बनी रहेगी.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.