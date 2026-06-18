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कहीं बारिश तो कहीं लू! पश्चिमी यूपी समेत UP के 26 जिलों में फिर बढ़ेगा पारा,जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. 18 जून के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. तो कहीं लू का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 18, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:58 AM IST
कहीं बारिश तो कहीं लू! पश्चिमी यूपी समेत UP के 26 जिलों में फिर बढ़ेगा पारा,जानें बरेली का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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