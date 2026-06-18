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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. 18 जून के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. तो कहीं लू का अलर्ट जारी किया गया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 10.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में गुरुवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 12.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 7.2 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में बारिश का अलर्ट
राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. लेकिन, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांशी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, ललितपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और देवरिया में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का भी अलर्ट है.
यूपी में लू का अलर्ट
मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबांकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के क्षेत्र में लू चलेगी.