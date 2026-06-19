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Bareilly Weather Rain Alert: प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. आज यानी शुक्रवार को 10 जगहों पर आंधी-बारिश के आसार हैं. हवा की रफ्तार भी यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. वही 48 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 16.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में शुक्रवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 13.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 18.4 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है. इसकी वजह से आगामी 4 दिनों के भीतर लू की स्थिति बन सकती है. शुक्रवार को 45 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ेगा और लू भी चलेगी. इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या छिटपुट वर्षा के आसार भी बने रहेंगे. गर्म हवा की स्पीड 50 से 70 किमी प्रति घंटे के बीच रह सकती है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग का कहना है कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत 4 जिलों में लू चलने की संभावना है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक रह सकता है. इस बीच, शुक्रवार को प्रयागराज 45 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा.
यूपी में आज कहा होगी बारिश ?
आज की बात करें तो कानपुर देहात, मैनपुरी, इटावा समेत 10 जगहों पर आंधी-बारिश के आसार हैं. हवा की रफ्तार भी यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आज के लिए कानपुर, बदायूं, मेरठ समेत 48 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. यानी आप तैयार रही इस भीषण गर्मी से पार पाने के लिए. ये हीट वेव का अलर्ट सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि आने वाले चार से 6 दिन के लिए है.
यूपी में कब आएगी मानसून?
उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है. इससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के यूपी की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. यूपी में जल्द ही बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि चार-पांच दिन में यानी 22-23 जून तक उत्तर प्रदेश का मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है.