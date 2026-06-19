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पश्चिमी यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर; UP के 10 जिलों में बूंदाबांदी, तो 48 में लू का अलर्ट; जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. आज यानी शुक्रवार को 10 जगहों पर आंधी-बारिश के आसार हैं. हवा की रफ्तार भी यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. वही 48 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 19, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:54 AM IST
पश्चिमी यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर; UP के 10 जिलों में बूंदाबांदी, तो 48 में लू का अलर्ट; जानें बरेली का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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