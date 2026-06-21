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पश्चिमी यूपी में मौसम लेगा करवट! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई जगह बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, रविवार 21 जून को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. यानी एक बार फिर लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है. हालांकि कई शहरों में हल्की बारिश हो सकती है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 21, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:02 AM IST
पश्चिमी यूपी में मौसम लेगा करवट! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें बरेली का हाल

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