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Bareilly Weather Rain Alert: प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई जगह बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, रविवार 21 जून को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. यानी एक बार फिर लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है. हालांकि कई शहरों में हल्की बारिश हो सकती है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 22 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में रविवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 20.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 18.4 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
यूपी के किसी जिलों के लिए आज 21 जून के लिए चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. वहीं, बड़े शहरों के मौजदूा तापमान की बात करें तो आज प्रयागराज का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. बहराईच में 29 डिग्री सेल्सियस, बरेली 29.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज 37.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 29 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 31.4 और मेरठ में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज 21 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, कुछ यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है. हालांकि, इस दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
यूपी में आज कहा होगी बारिश ?
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. लेकिन, आगरा, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बिजनौर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, एटा, अलीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है.