यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?

यूपी के किसी जिलों के लिए आज 21 जून के लिए चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. वहीं, बड़े शहरों के मौजदूा तापमान की बात करें तो आज प्रयागराज का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. बहराईच में 29 डिग्री सेल्सियस, बरेली 29.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज 37.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 29 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 31.4 और मेरठ में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.