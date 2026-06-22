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सावधान! पश्चिमी यूपी में खत्म हुई राहत की फुहार..बरेली समेत 39 जिलों में अब बरसेगी भीषण गर्मी—IMD का अलर्ट जारी

Bareilly Weather Today: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज यानी 22 जून को यूपी के 39 जिलों में लू का प्रकोप जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मानसून के आगमन में अभी 5-6 दिन की देरी है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:53 AM IST
सावधान! पश्चिमी यूपी में खत्म हुई राहत की फुहार..बरेली समेत 39 जिलों में अब बरसेगी भीषण गर्मी—IMD का अलर्ट जारी
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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