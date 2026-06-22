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Bareilly Weather Today: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज यानी 22 जून को यूपी के 39 जिलों में लू का प्रकोप जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मानसून के आगमन में अभी 5-6 दिन की देरी है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 15.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में सोमवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 21.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 20.9 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 जून से लेकर 25 जून के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क और गर्म बना रहेगा, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी. बरेली और मेरठ में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 39°C से 40°C के बीच रहेगा. इन जिलों के लिए फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कोई गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक लू का प्रभाव बना रह सकता है. बता दें कि प्रदेश में मानसून पहुंचने में पांच से छह दिन लग सकते हैं। प्री-मानसून गतिविधियां 25 जून के बाद शुरू होने की संभावना है. रविवार दोपहर राजधानी लखनऊ में धूप-छांव के साथ हवा भी चलती रही. इससे गर्मी से हल्की राहत मिली.
यूपी में आज कहा होगी बारिश ?
मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को कुछ जिलों में छिटपुट बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अगले पांच दिनों तक लखनऊ समेत अवध के कई जिलों में हीटवेव के आसार हैं.