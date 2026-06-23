यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?

उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान बांदा जिले में 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है. इसके कारण लोगों को दिन और रात दोनों समय गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है.