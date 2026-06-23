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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ज्यादातर जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के कई जिलों में मानसून से जुड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी हैं
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 19.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में मंगलवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 17.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 19.4 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान बांदा जिले में 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है. इसके कारण लोगों को दिन और रात दोनों समय गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग ने 22 से 26 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर और तेज हो सकता है.
यूपी में यहां होगी आंधी बारिश
मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, कुशीनगर, बस्ती, कानपुर, झांसी, अयोध्या, रामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. वहीं 23 जून को लखनऊ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा.