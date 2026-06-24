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पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट; 90 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के कई जिलों में मानसून से जुड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी हैं ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 24, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:47 AM IST
पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट; 90 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बरेली का हाल

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