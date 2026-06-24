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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ज्यादातर जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के कई जिलों में मानसून से जुड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी हैं
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में बुधवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 4.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 6.5 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है. मौसम विभाग ने आज भी यूपी के कुछ जिलों में आंधी-भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. इस दौरान कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. किसानों के फसल को नुकसान हो सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग का कहना है कि 26 जून को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. तापमान में बढ़ोतरी होगी. जबकि, 27 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी. 28 जून को जहां पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा. जबकि, पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना है.
यूपी में यहां होगी आंधी बारिश
नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मोरादाबाद, आगरा, हरदोई, हापुड़, हमीरपुर, रायबरेली, पीलीभीत के साथ-साथ आजमगढ़ में बहुत भारी बारिश के साथ-साथ आंधी और तूफान की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है.
अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मानसून की स्थिति पर जारी स्पेशल बुलेटिन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह में मौसम पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है. 7 दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 से 27 जून के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, लेकिन 28 और 29 जून को फिर से बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है.
कब होगी झमाझम बारिश?
29 जून को पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. पूर्वी जिलों में गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा. फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम के दो अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं. यहां कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्कि से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है, तो कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात भी है.