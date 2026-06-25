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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 25 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 422 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में गुरुवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 3.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 7.2 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में आज 25 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है तो पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में अभी भी लू का असर बना रह सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. वहीं 25 से 27 जून तक सूबे के अलग-अलग हिस्सों में तपिश और लू का असर रहेगा. इस दौरान प्रदेश के पूर्वी, तराई व कुछ अन्य इलाकों में तेज हवाएं चलने और मामूली बारिश होने की भी संभावना है.
बारिश और आंधी का अलर्ट
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा होने के आसार हैं. लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के आसपास रहने का अनुमान है. बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, मथुरा, झांसी, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, कानपुर, हमीरपुर, आजमगढ़, हापुड़,पीलीभीत, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है.
अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मानसून की स्थिति पर जारी स्पेशल बुलेटिन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह में मौसम पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है. 7 दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 से 27 जून के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, लेकिन 28 और 29 जून को फिर से बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है.
कब होगी झमाझम बारिश?
29 जून को पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. पूर्वी जिलों में गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा. फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम के दो अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं. यहां कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्कि से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है, तो कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात भी है.