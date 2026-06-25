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पश्चिमी यूपी समेत UP के कई जिलों आंधी, बारिश! 90 KM 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 25 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 25, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:54 AM IST
पश्चिमी यूपी समेत UP के कई जिलों आंधी, बारिश! 90 KM 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें बरेली का हाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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