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तैयार हो जाइए! पश्चिमी यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर, हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की अलर्ट, जानें कब बदलेगा बरेली में मौसम का मिजाज?

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम अभी बदलने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि कुछ दिन बाद मौसम का रुख बदल सकता है.. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 25, 2026, 09:57 AM IST
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तैयार हो जाइए! पश्चिमी यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर, हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की अलर्ट, जानें कब बदलेगा बरेली में मौसम का मिजाज?

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है. इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों बाद प्रदेश में मौसम का रुख बदल सकता है और लोगों को गर्मी व चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है. 

आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान  46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं.वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 29.2 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 अस्वस्थ है.

जानिए आज संभल का मौसम
संभल में सोमवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में.आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं.वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 31.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 अस्वस्थ स्तर है.

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मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान  30 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं.मुरादाबाद में आज हवा की गति 22.3 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 अस्वस्थ स्तर है.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में लू के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद में तेज गर्मी और धूलभरी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 25 से 28 मई तक कई इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 मई के दौरान भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है.वहीं पूर्वी यूपी में 25 से 29 मई के बीच पूर्वी यूपी में गरज-चमक और बारिश होने की संभावना है. 

मौसम विभाग का कहना है ?
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. 6 दिन बाद प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है. जिससे तापमान में गिरावट महसूस होगी. हालांकि जिन जगहों पर बारिश नहीं भी होगी तो वहां पर भी तापमान में गिरावट के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं.

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