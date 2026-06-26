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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 26 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 3.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में शुक्रवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 7.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 7.2 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री होने वाली है. मानसून पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग के अनुसार
27 और 28 जून को पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है. 29 जून को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश 30 जून-1 जुलाई को पूर्वी यूपी के कई जिलों में व्यापक बारिश की संभावना, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कहीं-कहीं बारिश होगी
यूपी में आज बारिश गरज के साथ बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि पूर्वी यूपी में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.IMD के अनुसार, बरेली,संभल,लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, , शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल में बारिश का अलर्ट है.
कब होगी मानसून की एंट्री?
मौसम विभाग की मानें तो 27 जून को यूपी में मानसून दस्तक दे सकता है. इसके साथ ही 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो सकती है. 29 जून को बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है. आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
कब होगी झमाझम बारिश?
29 जून को पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. पूर्वी जिलों में गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा. फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम के दो अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं. यहां कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्कि से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है, तो कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात भी है.