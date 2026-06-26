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पश्चिमी यूपी के कई जिलों में होगी आंधी और बारिश! आने वाला है मानसून, जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 26 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 26, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:51 AM IST
पश्चिमी यूपी के कई जिलों में होगी आंधी और बारिश! आने वाला है मानसून, जानें बरेली का हाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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