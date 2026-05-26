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Western UP Rain Dust Storm Alert: पश्चिमी यूपी में चलेगी धूल भरी आंधी, 27 जिलों में बरसेगा आसमान, नौतपा के बीच खुशखबरी

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान को को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 26, 2026, 10:03 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Western UP Rain Dust Storm Alert: उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है. इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों बाद प्रदेश में मौसम का रुख बदल सकता है और लोगों को गर्मी व चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है. 

आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान  45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं.वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 3.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 अस्वस्थ है.

जानिए आज संभल का मौसम
संभल में मंगलवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में.आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं.वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति  17.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 अस्वस्थ स्तर है.

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मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान  29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं.मुरादाबाद में आज हवा की गति 8.6 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 अस्वस्थ स्तर है.

 

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में लू के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. नौतपा की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान को को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, कई जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है.

 

मौसम विभाग का कहना है ?
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. 6 दिन बाद प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है. जिससे तापमान में गिरावट महसूस होगी. हालांकि जिन जगहों पर बारिश नहीं भी होगी तो वहां पर भी तापमान में गिरावट के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं.

यूपी में कब होगी घनघोर बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि 29 से 30 मई को पूरे क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और इससे ना केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. बल्कि भीषण गर्मी और लू के कहर पर भी ब्रेक लगेगा. बीते सोमवार की देर रात को प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश की हल्की फुहार ने लोगों को गर्मी से राहत दी. कई जिलों में 50से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई थी.

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