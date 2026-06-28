/पश्चिमी यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज! उमस भरी गर्मी से मिलेगी निजात, 24 घंटे बाद होगी झमाझम बारिश; जानें बरेली का हाल

राज्य चुनें
Bareilly Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज 26 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 8.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में रविवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 8.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 8.6 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
आज भी यूपी के कई जिलों में लू और उमस परेशान करेगी.इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश के साथ-साथ प्रदेश में तेज आंधी और आकाशीय बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की है. 29 जून को तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई जा रही है.
मौसम विभाग के अनुसार
27 और 28 जून को पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है. 29 जून को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश 30 जून-1 जुलाई को पूर्वी यूपी के कई जिलों में व्यापक बारिश की संभावना, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कहीं-कहीं बारिश होगी
यूपी में हीटवेव का अलर्ट जारी
लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.
कब होगी मानसून की एंट्री?
यूपी में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. जबकि अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. मौसम विभाग ने 29 जून से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है. जिससे तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.
आज इन जिलों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना
भारतीय मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर,वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़,कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ और बलिया, बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर, बांदा और चित्रकूट, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या , अम्बेडकरनगर के साथ-साथ इन सभी जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान 40 से 50 किमी/प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी