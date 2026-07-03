पश्चिमी यूपी समेत UP के 45 जिलों में होगी बारिश! झोंकदार हवाओं का अलर्ट, जानें बरेली का हाल

यूपी में कहां-कहां बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 3-4 जुलाई को मानसूनी बारिश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में केंद्रित होगी. 5 जुलाई से प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दाैर शुरू होगा. राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया में गरज चमक और वज्रपात का लेकर अलर्ट जारी किया गया है.