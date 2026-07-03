पश्चिमी यूपी समेत UP के 45 जिलों में होगी बारिश! झोंकदार हवाओं का अलर्ट, जानें बरेली का हाल

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Bareilly Weather : उत्तर प्रदेश में आज 3 जुलाई 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी कई अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 12.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में शुक्रवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 12.2 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 14 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मो. दानिश ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून यूपी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है. आजमगढ़, अयोध्या और बरेली से होकर गुजर रहा है. अगले 2-3 दिनों में मानसून के यूपी में और आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं. अब पूर्वी और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा. तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आएगी.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र द्वारा जारी लेटेस्ट अनुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों (2 से 5 जुलाई) तक प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा.विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रवि दास नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ-साथ मेघगर्जन और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
यूपी में कहां-कहां बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 3-4 जुलाई को मानसूनी बारिश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में केंद्रित होगी. 5 जुलाई से प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दाैर शुरू होगा. राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया में गरज चमक और वज्रपात का लेकर अलर्ट जारी किया गया है.