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पश्चिमी यूपी में मौसम का यू टर्न, UP के 50+ जिलों में आज होगी बारिश! जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने करीब 50 से अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 30, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:51 AM IST
पश्चिमी यूपी में मौसम का यू टर्न, UP के 50+ जिलों में आज होगी बारिश! जानें बरेली का हाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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