पश्चिमी यूपी में मौसम का यू टर्न, UP के 50+ जिलों में आज होगी बारिश! जानें बरेली का हाल

आज कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने 30 जून से प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने और बारिश होने की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के मुताबिक बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, अंबेडकरनगर जिले में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 01 जुलाई को भारी गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है.जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी.