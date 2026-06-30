पश्चिमी यूपी में मौसम का यू टर्न, UP के 50+ जिलों में आज होगी बारिश! जानें बरेली का हाल

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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 30 जून 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने करीब 50 से अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 16.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में मंगलवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 13.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 13.3 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने करीब 50 से अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. माना जा रहा है कि यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग का कहना है कि देशभर में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अब आज से मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो अगले 24 से 72 घंटों के दौरान यूपी के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
आज कहां होगी बारिश
मौसम विभाग ने 30 जून से प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने और बारिश होने की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के मुताबिक बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, अंबेडकरनगर जिले में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 01 जुलाई को भारी गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है.जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी.
पश्चिमी यूपी का मौसम
पश्चिमी यूपी के मौसम की बात करें तो आज कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने का पूर्वानुमान है. 2 जुलाई को बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.