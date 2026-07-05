पश्चिमी यूपी समेत UP के 25 जिलों में होगी बारिश! झोंकदार हवाओं का अलर्ट, जानें बरेली का हाल

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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 5 जुलाई 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी कई अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 10.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में रविवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 11.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 12.2 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है. इस वजह से अगले 48 घंटे प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं. उमसभरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी. सुबह से ही लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी समेत लगभग सभी शहरों में मौसम साफ है. धूप निकली है. ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी से राहत है.
मौसम विभाग के अनुसार
उत्तर प्रदेश में आज यानी रविवार को 25 शहरों में बारिश का अलर्ट है. 26 जिलों में उमस और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस सीजन यानी 1 जून से 4 जुलाई के बीच प्रदेश में 44 मिमी. बारिश हुई। जबकि, आम तौर पर इस दौरान 118 मिमी. बारिश होती थी. यानी इस बार 44% कम बारिश हुई है.
यूपी में क्यों कमजोर पड़ा मानसून?
मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली हवाएं और बारिश कराने वाले मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं. इस वजह से मानसूनी बारिश जैसा माहौल नहीं बन पा रहा है. हालांकि, यह स्थिति अस्थायी है. 7 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा. 8-10 जुलाई के बीच गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होगी. कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.