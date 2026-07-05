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पश्चिमी यूपी समेत UP के 25 जिलों में होगी बारिश! झोंकदार हवाओं का अलर्ट, जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने कई जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 05, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:46 AM IST
पश्चिमी यूपी समेत UP के 25 जिलों में होगी बारिश! झोंकदार हवाओं का अलर्ट, जानें बरेली का हाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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