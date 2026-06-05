पश्चिमी यूपी में होगी झमाझम, 40+ जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट,जानें बरेली का हाल!

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज 5 जून को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम

पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 4.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 अस्वस्थ है.

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जानिए आज संभल का मौसम

संभल में शुक्रवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 11.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 है.

मुरादाबाद का मौसम

हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 3.6 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 अस्वस्थ स्तर है.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में आज 5 जून को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

जानें यूपी में कहां होगी बारिश ?

जिन जिलों में भारी बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है वो हैं, बरेली,मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग का कहना है ?

मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून यानी आज से यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. वह पहले वालों के मुकाबले कमजोर है. लेकिन इसके प्रभाव से पश्चिमी यूपी के 40 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.