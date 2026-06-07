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पश्चिमी यूपी में धीरे-धीरे चढ़ता जाएगा तापमान! 9 से 11 जून के बीच कई जिलों में तेज बारिश , जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. हालांकि अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:13 AM IST
पश्चिमी यूपी में धीरे-धीरे चढ़ता जाएगा तापमान! 9 से 11 जून के बीच कई जिलों में तेज बारिश , जानें बरेली का हाल

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पश्चिमी यूपी में धीरे-धीरे चढ़ेगा तापमान! 9 से 11 जून के बीच कई जिलों में तेज बारिश
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