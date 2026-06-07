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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. हालांकि अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बेहद कम है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में रविवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 3.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 5 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून की सक्रियता की वजह से मौसम तेजी से बदल रहा है. 9 से 12 जून के बीच कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. IMD का कहना है कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में मौसम अचानक बदल सकता है. गर्मी और उमस के बीच यह बारिश कुछ राहत भी दे सकती है, लेकिन बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम रंग बदलता रहेगा. गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी.