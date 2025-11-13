गली से ग्लोबल तक.. बरेली की कढ़ाई का जलवा, ट्रेड फेयर में छाएगी जरी-जरदोजी की चमक

Bareilly Embroidery: सीएम योगी की ‘लोकल टू ग्लोबल’ नीति और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम का असर अब दुनिया के बाजारों में स्पष्ट दिखने लगा है. कभी बरेली की गलियों तक सीमित रहने वाली जरी-जरदोजी की सुनहरी कढ़ाई अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रही है. दिल्ली में होने जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2025) में यूपी की शान बढ़ाने के लिए बरेली के हुनरमंद कारीगर तैयार हैं. इस बार मेले में बरेली के कारीगरों की जरी-जरदोजी का जलवा देखने को मिलेगा.. जो यूरोप, सिंगापुर और अरब देशों के बाजारों में पहले से ही छा चुकी है.

40 देशों में बरेली की कढ़ाई का जलवा

बरेली की जरी-जरदोजी अब केवल पारंपरिक परिधान तक सीमित नहीं रही. आज यह लेदर जैकेट, बैग, क्लच, दुपट्टों, साड़ियों और पार्टी वियर गाउन्स पर भी नजर आती है. औद्योगिक उपायुक्त विकास यादव के मुताबिक बरेली से फिलहाल करीब 40 देशों में जरी-जरदोजी उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है. विदेशी ग्राहक इस कला को भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के बेहतरीन मिश्रण के रूप में देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

योगी सरकार की योजना ने बदली तकदीर

सीएम योगी ने पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने के लिए ODOP योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत हर जिले के एक प्रमुख प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है. बरेली की जरी-जरदोजी को इसमें शामिल किए जाने के बाद यहां के कारीगरों को ब्रांडिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में बड़ी मदद मिली है. इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है.

दिल्ली में सजेंगे बरेली के स्टॉल

इस साल आईआईटीएफ में उत्तर प्रदेश के मंडप में बरेली की जरी-जरदोजी कला सबसे खास आकर्षण का केंद्र होगी. यहां नवाब जरी आर्ट, रश्मि जरी आर्ट, सनम जरी आर्ट, शिखा एंटरप्राइजेज, कमल ट्रेडर्स (शालू सक्सेना), अमन अटायर प्राइवेट लिमिटेड (आतिफ खान), एमए इंटरनेशनल, कादरी एंड संस, साकिब जरी आर्ट और कुमकुम जरी जरदोजी जैसे प्रतिष्ठित उद्यमी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे. सभी कारीगरों ने अपने डिजाइन को अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड और ग्राहकों की पसंद के अनुसार तैयार किया है.. जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार निर्यात के नए करार होंगे.

बरेली की सुनहरी कढ़ाई बनी ब्रांड एंबेसडर

बरेली की जरी-जरदोजी अब केवल पारंपरिक कढ़ाई नहीं रही बल्कि यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है. यह कला अब वैश्विक मंच पर भारत के शिल्प और संस्कृति की पहचान बना रही है. सरकार की कोशिश है कि जरी-जरदोजी जैसे स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों से जोड़ा जाए ताकि भारत के हुनर की पहुंच हर देश तक हो सके.

कारीगरों ने क्या कहा..

बरेली के कारीगर बताते हैं कि ओडीओपी योजना के पहले वे केवल स्थानीय बाजारों में ही बेच पाते थे लेकिन अब सरकार की मदद से उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने लगे हैं और उनकी मेहनत की पहचान पूरे विश्व में हो रही है. कारीगरों के अनुसार दिल्ली में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय मेला उनके लिए ‘ग्लोबल डेब्यू’ साबित हो सकता है.