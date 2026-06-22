कनेक्टिविटी से बदलेगी तस्वीर

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ 'हाई-स्पीड कनेक्टिविटी' होगा. गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बरेली की दिल्ली-एनसीआर और प्रदेश के अन्य प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से दूरी काफी कम हो जाएगी. इससे न केवल परिवहन का समय बचेगा, बल्कि माल ढुलाई की लागत में भी भारी कमी आएगी. बेहतर सड़क नेटवर्क किसी भी उद्योग के लिए पहली प्राथमिकता होती है, और यह परियोजना बरेली को निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना देगी.