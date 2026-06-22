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बरेली में औद्योगिक क्रांति: गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी नई टाउनशिप, बदल जाएगी शहर की तस्वीर

Bareilly News: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शहर के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है. प्राधिकरण शहर में प्रस्तावित 'इंडस्ट्रियल टाउनशिप' को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी कर रहा है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:57 PM IST
बरेली में औद्योगिक क्रांति: गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी नई टाउनशिप, बदल जाएगी शहर की तस्वीर

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