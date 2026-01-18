नोएड़ा-कानपुर की तरह होगी यूपी के इस जिले में नौकरियों की भरमार! 300 एकड़ में विकसित होगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 400 से ज्यादा संचालित इकाइयां

Bareilly News: बरेली विकास प्राधिकरण पहली बार औद्योगिक टाउनशिप में उद्यमियों को फ्री होल्ड प्लॉट उपलब्ध कराने जा रहा है. इससे उद्योगपतियों को पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, बैंक फाइनेंस लेना आसान होगा और दीर्घकालिक निवेश को मजबूती मिलेगी. लीज होल्ड की जटिलताओं से राहत मिलने पर नए निवेशक बरेली की ओर आकर्षित होंगे.

300 एकड़ में विकसित होगी आधुनिक टाउनशिप

रहपुरा जागीर के पास लगभग 300 एकड़ भूमि पर यह औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी. इसे दो चरणों में तैयार किया जाएगा, ताकि योजनाबद्ध और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके. विशाल क्षेत्रफल के कारण यहां बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहेगा, जिससे औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी.

दिल्ली–लखनऊ कॉरिडोर पर रणनीतिक स्थिति

टाउनशिप की भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे बड़ी ताकत है. यह दिल्ली–लखनऊ कॉरिडोर पर स्थित है और उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्रों के बेहद करीब है. गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव होने से माल परिवहन में समय और लागत दोनों की बचत होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा.

विश्वस्तरीय सुविधाओं का होगा विकास

औद्योगिक टाउनशिप में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमिगत विद्युत नेटवर्क, गैस पाइपलाइन, ई-चार्जिंग स्टेशन, चौड़ी सड़कें, आधुनिक सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ फायर स्टेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी होगी, जिससे उद्योगों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा.

एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बड़ा सहारा

यह टाउनशिप विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, लाइट इंजीनियरिंग, वेयरहाउसिंग और एमएसएमई सेक्टर के लिए आकर्षक होगी. फ्री होल्ड जमीन मिलने से छोटे उद्यमी भी अपने उद्योग का विस्तार कर सकेंगे. इससे प्रदेश सरकार की एमएसएमई नीति को मजबूती मिलेगी और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा.

रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण

नई औद्योगिक टाउनशिप के विकसित होने से जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार बढ़ेंगे. बीडीए ने निवेशकों की रुचि और आवश्यकताओं को समझने के लिए तीन दिवसीय डिमांड सर्वे शुरू किया है. उद्यमी बीडीए की वेबसाइट या फूड एक्सपो में स्टॉल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे प्राधिकरण को वास्तविक मांग के अनुसार प्लानिंग करने में मदद मिलेगी.

मौजूदा उद्योगों को भी मिलेगी राहत

जिले के परसाखेड़ा, सीबीगंज, फरीदपुर, रजऊ और भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्रों में 400 से अधिक इकाइयां संचालित हैं, जो अधिकतर लीज होल्ड भूमि पर हैं. लीज नवीनीकरण में आने वाली समस्याओं से उद्योग परेशान रहते हैं. बीडीए की पहल से इन्हें भविष्य में फ्री होल्ड की उम्मीद जगी है.

बरेली बनेगा नया औद्योगिक हब

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार फ्री होल्ड भूमि की नीति से जिले में नए उद्योग स्थापित होंगे. खाद्य प्रसंस्करण और प्लाईवुड जैसे पहले से मजबूत सेक्टर को और गति मिलेगी.आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नीतियों के कारण बरेली आने वाले वर्षों में एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा.