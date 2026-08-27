बेगूसराय की सोनम बनीं 'सोनम देवी', बरेली में संजीव संग बांधी शादी की डोर, इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी

राधा-कृष्ण में आस्था और सनातन धर्म के प्रति लगाव

सोनम मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के पचवीर गांव की रहने वाली हैं. सोनम के पिता अकबर वेल्डिंग का काम करते हैं, जबकि मां का नाम शहनाज खातून है. छह बहनों और एक भाई के परिवार में सोनम तीसरे नंबर पर हैं. सोनम ने बताया कि पिछले पांच सालों से उसकी आस्था हिंदू धर्म में थी और वह मन ही मन भगवान श्री राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानती आ रही थी. सोनम ने स्पष्ट किया कि धर्म बदलने का यह फैसला उसका अपना है और उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से घर वापसी की है.