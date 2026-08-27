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बेगूसराय की सोनम बनीं 'सोनम देवी', बरेली में संजीव संग बांधी शादी की डोर, इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी

Bareilly Sonam Devi Sanjeev Marriage: बिहार के बेगूसराय जिले की सोनम खातून ने बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में हिंदू धर्म अपना लिया है. सोनम ने अपना नाम सोनम देवी रख लिया और भोजीपुरा निवासी अपने प्रेमी संजीव से शादी कर ली. जानिए कैसे शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 27, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:38 AM IST
बेगूसराय की सोनम बनीं 'सोनम देवी', बरेली में संजीव संग बांधी शादी की डोर, इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी
Image Credit: Bareilly News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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