बेगूसराय की सोनम बनीं 'सोनम देवी', बरेली में संजीव संग बांधी शादी की डोर, इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी

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Bareilly Sonam Devi Sanjeev Marriage: प्यार और आस्था की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां बिहार के बेगूसराय की रहने वाली सोनम खातून ने अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाकर नया जीवन शुरू किया है. बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में वैदिक रीति-रिवाज के साथ उनकी 'घर वापसी' कराई गई. धर्म परिवर्तन के बाद सोनम खातून अब 'सोनम देवी' के नाम से जानी जाएंगी. इसके तुरंत बाद सोनम अपने प्रेमी संजीव के साथ सात फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंध गई.
राधा-कृष्ण में आस्था और सनातन धर्म के प्रति लगाव
सोनम मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के पचवीर गांव की रहने वाली हैं. सोनम के पिता अकबर वेल्डिंग का काम करते हैं, जबकि मां का नाम शहनाज खातून है. छह बहनों और एक भाई के परिवार में सोनम तीसरे नंबर पर हैं. सोनम ने बताया कि पिछले पांच सालों से उसकी आस्था हिंदू धर्म में थी और वह मन ही मन भगवान श्री राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानती आ रही थी. सोनम ने स्पष्ट किया कि धर्म बदलने का यह फैसला उसका अपना है और उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से घर वापसी की है.
गुजरात के कारखाने से शुरू हुई प्रेम कहानी
सोनम और बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र स्थित बुझिया शुमाली गांव के निवासी संजीव की पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी. दोनों अलग-अलग कारखानों में काम करते थे और उनके कमरे एक-दूसरे के आमने-सामने थे. सोनम ने बताया कि कमरे आमने-सामने होने की वजह से दोनों के बीच पहचान हुई, लेकिन बातचीत का सिलसिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए आगे बढ़ा. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. संजीव ने सबसे पहले अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर सोनम ने भी खुशी-खुशी अपनी सहमति दे दी.
आश्रम में वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ विवाह
जब दोनों ने अपने जीवन को एक साथ बिताने का फैसला किया, तो वे बरेली पहुंचे. अगस्त्य मुनि आश्रम में आचार्य केके शंखधार ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोनम का वैदिक रीति से हिंदू धर्म में उनकी वापसी संपन्न कराई. इसके बाद आश्रम में ही सोनम देवी और संजीव का विवाह पूरे रीति-रिवाज से संपन्न कराया गया. सोनम ने कहा कि वह इस नए जीवन और अपने फैसले से बेहद खुश हैं और अपने पति संजीव के साथ एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं.
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