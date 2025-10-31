Bareilly News: जिन टीचर्स पर केस की, उन्हीं ने डीएम को सौंपा ऑडियो, बीईओ का कारनामा सुन शिक्षा विभाग में हड़कंप

Bareilly News: बरेली में खंड शिक्षा अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. दो टीचर्स पर मुकदमा लिखने वाले बीईओ का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है. ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Bareilly News: बरेली के रामनगर ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग फिर विवादों में है. यहां खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) राजेश कुमार का कथित रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है. यह ऑडियो वायरल होने से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है. इस वायरल ऑडियो में BEO को कथित रूप से दो टीचर्स से छुट्टी, मिड डे मील, सीएल और अन्य कार्यों में सुविधा देने के बदले पैसे मांगते हुए सुना गया.
BEO का कथित ऑडियो वायरल
राकेश कुमार आंवला थाना क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक में बीईओ के पद पर तैनात हैं. टीचर्स ने उन पर आरोप लगाया है कि यह वही अधिकारी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले दो टीचर्स शुभम कुमार और राकेश कुमार पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था, लेकिन अब उन्हीं टीचर्स ने खंड शिक्षा अधिकारी की बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल कर पूरे मामले को पलट दिया है.
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
यह मामला गुलेली और मझोआ के परिषदीय स्कूलों से जुड़ा है. टीचर्स का आरोप है कि बीईओ ने झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की थी. ऑडियो सामने आते ही टीचर्स ने इसे जिलाधिकारी और एसएसपी अनुराग आर्य को सौंप दिया. एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि वायरल ऑडियो की तकनीकी जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें: यूपी के शुगर मिलों पर बड़ी रेड! संभल-मुजफ्फरनगर समेत इस शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी, चीनी व्यापारियों में खलबली!