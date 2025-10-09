Advertisement
एक आध किसान को उड़ा दो...कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर हमलावरों ने BKU जिलाध्यक्ष को मारी गोली

Pilibhit News: पीलीभीत जिले के कजरी निरंजनपुर के पास बुधवार शाम धान लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली रोकने पर भाकियू चढ़ूनी गुट के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह कहलो पर फायरिंग कर दी गई.

Oct 09, 2025, 09:20 AM IST
मोहम्मद तारिक/पीलीभीत: गैर जनपद से आ रहे धान को रोकने के लिए पीलीभीत जनपद की सीमा पर खड़े किसानों पर ट्रैक्टर चालक ने गोली चला दी जिसमें भारतीय किसान यूनियन चढूनी के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह घायल हो गये.  जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. किसानों का आरोप है कि बाहर से धान की आपूर्ति होने से जनपद के किसानों के धान के भाव गिर गए हैं किसान परेशान हैं.

जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, पीलीभीत के सेहरामऊ थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गढ़वाखेड़ा में देर रात किसान संगठन टेंट लगाकर दुसरे जिले का धान आने को लेकर निगरानी कर रहे थे. इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली में धान लेकर लखीमपुर जिले से कुछ लोग आए. आरोप है कि किसानों के रोकने पर लोगों ने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया. जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने किसानों पर फायरिंग कर दी.  जिसमें भारतीय किसान यूनियन चंढूनी के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के हाथ की उंगली में गोली लगी और वह घायल हो गए.

किस पर रंजीत सिंह ने लगाया आरोप
जिलाध्यक्ष ने दो राइस मिलर्स पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि जब शाम को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि पुलिस भी किसानों के साथ मौजूद रहेगी उसके बाद भी मौके पर पुलिस नहीं थी. चार राउंड फायरिंग के बाद भी पुलिस मौके पर नही पहुंची इसको लेकर किसान संगठन में रोष व्याप्त है.

