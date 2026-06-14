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शाहजहांपुर: ननिहाल आए सगे भाई-बहन की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत, बचाने के चक्कर में दोनों ने गंवाई जान

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नानी के घर आए सगे भाई-बहन बहेगुल नदी में नहाते समय डूब गए. बहन को बचाने की कोशिश में भाई ने भी जान गंवा दी, परिवार में मातम पसरा है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:19 PM IST
शाहजहांपुर: ननिहाल आए सगे भाई-बहन की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत, बचाने के चक्कर में दोनों ने गंवाई जान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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