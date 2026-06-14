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शाहजहांपुर/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ननिहाल आए दो सगे भाई-बहन की नदी में डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद से शादी-दावत की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं और पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर क्षेत्र के कुलुआ बोझी गांव की है. जानकारी के मुताबिक, 14 वर्षीय विजय और उसकी 9 वर्षीय छोटी बहन किंजल अपने परिवार के साथ नानी के घर एक दावत में शामिल होने आए थे. घर में उत्सव का माहौल था और दोनों बच्चे बेहद खुश थे.
बहन को बचाने में गहरे पानी में उतरा भाई
दोपहर के बाद, विजय और किंजल गाँव के ही अन्य बच्चों के साथ पास ही बहने वाली बहेगुल नदी में नहाने के लिए चले गए. नहाते समय अचानक 9 साल की किंजल का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी. अपनी मासूम बहन को डूबता देख 14 साल का बड़ा भाई विजय उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वह भी खुद को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते दोनों भाई-बहन नदी की लहरों में समा गए.
नदी के बाहर खड़े बच्चों ने मचाया शोर
नदी के किनारे खड़े अन्य बच्चों ने जब दोनों को डूबते देखा, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और पुलिस को भी सूचना दी गई. हालांकि, जब तक लोग नदी में उतरे और उन्हें बाहर निकाला, तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी थीं.
पुलिस ने शवों को किया बरामद
स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एक साथ दो चिराग बुझने से ननिहाल से लेकर बच्चों के पैतृक गांव तक, हर आंख नम है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
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