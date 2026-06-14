बहन को बचाने में गहरे पानी में उतरा भाई

दोपहर के बाद, विजय और किंजल गाँव के ही अन्य बच्चों के साथ पास ही बहने वाली बहेगुल नदी में नहाने के लिए चले गए. नहाते समय अचानक 9 साल की किंजल का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी. अपनी मासूम बहन को डूबता देख 14 साल का बड़ा भाई विजय उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वह भी खुद को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते दोनों भाई-बहन नदी की लहरों में समा गए.