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कंधे पर सिस्टम का जनाजा! तरन्नुम तड़पती रही, न इलाज मिला, न एम्बुलेंस... बदायूं मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना

Badaun Medical College: बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक भाई अपने कंधे पर बहन का शव ले जाता दिखाई दे रहा है. परिजनों का आरोप है कि इलाज समय पर नहीं मिला. जिससे बहन की मौत हो गई. इसके बाद स्ट्रेचर और एम्बुलेंस तक नहीं दी गई. जिसके चलते भाई को बहन का शव कंधे पर रखकर सीढ़ियों से उतरना पड़ा.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:32 AM IST
कंधे पर सिस्टम का जनाजा! तरन्नुम तड़पती रही, न इलाज मिला, न एम्बुलेंस... बदायूं मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना
Image Credit: Badaun Medical CollegeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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