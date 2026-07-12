/कंधे पर सिस्टम का जनाजा! तरन्नुम तड़पती रही, न इलाज मिला, न एम्बुलेंस... बदायूं मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना

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Badaun Medical College/ अमित अग्रवाल: वाह रे बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज.......मरीजों के इलाज के बड़े-बड़े दावे, लेकिन हकीकत ज़मीन से कोसो दूर. पहले तो एक बेटी को इलाज नहीं मिला. जिससे उसकी मौत हो गई. उससे ज्यादा दुखद यह कि एक भाई को अपनी बहन का शव कंधों पर ढोना पड़ा. यह महज भाई के कंधों पर बहन का जनाजा नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम का जनाजा था, जो बेहतर इलाज का दावा करता है.
मेडिकल कॉलेज की खौफनाक तस्वीर
बदनसीब तरन्नुम को मरने के बाद स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक नसीब नहीं हुआ. हद तो तब हो गई, जब परिजनों को उसका शव ऑटो से ले जाना पड़ा. निष्ठुर अस्पताल प्रशासन उसको शव वाहन या एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा सका. बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर भी सामने आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, यहां बिल्सी के खैरी का रहने वाला इशरईल अपनी 17 वर्षीय बहन तरन्नुम को लेकर कल राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा था.
भाई के कंधे पर बहन का शव
इशरईल को उम्मीद थी कि यहां उसकी बहन को बेहतर इलाज मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा. तरन्नुम बेंच पर तड़पती रही, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर मयस्सर नहीं हुआ. आखिरकार तरन्नुम जिंदगी की जंग हार गई. इसके बाद भी क्रूर स्टाफ की क्रूरता खत्म नहीं हुई. बदनसीब तरन्नुम का शव नीचे उतारने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक नहीं दिया गया. फिर एक भाई का कंधा काम आया और उसके भाई ने तरन्नुम के शव को कंधे पर उठा लिया और सीढ़ियां उतर गया.
ऑटो मंगवा कर ले जाना पड़ा शव
हद तो तब हो गई, जब तरन्नुम के शव को घर तक पहुंचाने के लिए ना तो शव वाहन मिला, ना ही एम्बुलेंस. आखिरकार परिजनों को ऑटो किराए पर मंगवा कर उसके शव को ले जाना पड़ा. ऐसे मे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानवीय संवेदनाओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है.
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