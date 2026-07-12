/कंधे पर सिस्टम का जनाजा! तरन्नुम तड़पती रही, न इलाज मिला, न एम्बुलेंस... बदायूं मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना

मेडिकल कॉलेज की खौफनाक तस्वीर

बदनसीब तरन्नुम को मरने के बाद स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक नसीब नहीं हुआ. हद तो तब हो गई, जब परिजनों को उसका शव ऑटो से ले जाना पड़ा. निष्ठुर अस्पताल प्रशासन उसको शव वाहन या एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा सका. बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर भी सामने आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, यहां बिल्सी के खैरी का रहने वाला इशरईल अपनी 17 वर्षीय बहन तरन्नुम को लेकर कल राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा था.