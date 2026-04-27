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प्रसूता के पेट पर बैठी लेडी डॉक्टर...नवजात की मौत, बदायूं में प्रसव कराने के नाम पर नर्सिंग होम का टॉर्चर!

Budaun News: उत्तर प्रदेश के शहरों में प्राइवेट नर्सिंग होम कुकुमुत्तों की तरह फैले हुए हैं, हद तो तब हो जाती है जब मरीज के परिजनों को बुरी तरह डराकर हजारों लाखों रुपये ऐंठ लिये जाते हैं और इलाज भी नहीं मिलता. ताजा मामला बदायूं के नर्सिंग होम का है जहां प्रसूता को न केवल अपना बच्चा गंवाना पड़ा बल्कि उसके साथ अमानवीयता भी हुई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 27, 2026, 09:43 PM IST
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नर्सिंग होम की अमानवीयता
नर्सिंग होम की अमानवीयता

अमित अग्रवाल/बदायूं: बदायूं जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और निजी नर्सिंग होम की अमानवीयता का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. राधिका नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला के साथ क्रूरता की गई, जिसके चलते नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई. घटना के बाद रविवार देर शाम परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मामला खुलने पर सरकारी अस्पताल से अवैध नर्सिंग होम में रेफर करने के खेल का भी पर्दाफाश हुआ. जांच के बाद प्रशासन ने नर्सिंग होम को सील कर दिया और आरोपी चिकित्सा प्रभारी का तबादला कर दिया गया है. 

क्या है पूरा मामला 
छोटेलाल निवासी ग्राम क्षेत्र ने बताया कि उनकी पत्नी कृष्णा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और भर्ती कराया. आरोप है कि वहां तैनात एएनएम शशिलता और कर्मचारी बबिता ने कहा कि सरकारी अस्पताल में अच्छा उपचार नहीं मिल सकेगा. दोनों ने सीएचसी प्रभारी डॉ. अवधेश कुमार राठौर से बात की और फिर कृष्णा को राधिका नर्सिंग होम रेफर कर दिया गया. यह नर्सिंग होम डॉ. अवधेश की बहन का बताया जा रहा है और जांच में अवैध पाया गया. 

15 हजार रुपये लेकर की अमानवीयता
नर्सिंग होम पहुंचने पर स्टाफ ने परिजनों से कहा कि सुरक्षित प्रसव हो जाएगा. कुछ देर बाद डराया गया कि प्रसूता की हालत गंभीर है, तुरंत प्रसव कराना होगा. इसके लिए 15 हजार रुपये जमा करने को कहा. छोटेलाल ने रिश्तेदारों से मदद लेकर जैसे-तैसे रुपये जमा किए.

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शाम को प्रसव के दौरान अमानवीयता की हद पार कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में काम करने वाली एक महिला ने प्रसव जल्दी कराने के लिए कृष्णा के सीने पर बैठकर जोर से पेट दबाया. दर्द से छटपटाती कृष्णा पर कोई रहम नहीं किया गया. अति गंभीर अवस्था में प्रसव हुआ, लेकिन तब तक नवजात की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी. 

हंगामे के बाद खुली पोल
नवजात की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए. रविवार देर शाम नर्सिंग होम पर हंगामा शुरू हो गया. सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पहुंची. जांच में सामने आया कि राधिका नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहा था. साथ ही यह भी पुष्टि हुई कि सीएचसी प्रभारी डॉ. अवधेश कुमार राठौर ने सरकारी अस्पताल से मरीज को अपनी बहन के नर्सिंग होम भेजा था. 

प्रशासन की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ के निर्देश पर तत्काल राधिका नर्सिंग होम को सील कर दिया गया. वहीं आरोपी चिकित्सा प्रभारी डॉ. अवधेश कुमार राठौर का तबादला कर दिया गया है. एएनएम शशिलता और कर्मचारी बबिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और अवैध नर्सिंग होम संचालन पर रोक के लिए अभियान चलाया जाएगा. 

परिजनों में आक्रोश
मृत नवजात के पिता छोटेलाल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर हमें लूटा गया और पत्नी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया. अगर समय पर सही इलाज मिलता तो हमारा बच्चा बच सकता था.  परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. 

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था
इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और निजी नर्सिंग होम की सांठगांठ को उजागर कर दिया है. सरकारी डॉक्टरों द्वारा मरीजों को अपने परिचितों के निजी अस्पतालों में भेजने का खेल लंबे समय से चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि अवैध नर्सिंग होम आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे चल रहे थे. 

घटना को लेकर राज्य सरकार का एक्शन
बदायूं जिले की राधिका नर्सिंग होम में प्रसूता के साथ की गई अमानवीयता से नवजात की मौत मामले को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है. राज्य परिवर्तन आयोग (स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन) इस मामले की पूरी जांच कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट तीन दिन के अंदर भेजने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं. वहीं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

ये भी पढ़ें: 5 लाख के बदले मौत मिली! पैसे मांगने पर सफारी से उड़ाया, फिर पुलिस ने जो किया परिजनों का खोला खून

 

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