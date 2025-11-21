अवैध रिश्ते का राज जानना पड़ा भारी! चचेरे भाई–बहन की साजिश में गई भाभी की जान

Bulandshahr News: बुलंदशहर जिले में तहेरे भाई–बहन (चचेरे भाई-बहन) के कथित अवैध संबंधों की आड़ में भाभी की हत्या कर दी गई. पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
Trending Photos
Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर तहेरी बहन-भाई के कथित अवैध संबंधों के चलते भाभी की हत्या हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि भाभी दोनों के रिश्ते का विरोध कर रही थीं, इसी कारण देवर और चचेरे ननद ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना छतारी क्षेत्र की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मृतका के देवर का अपनी चचेरे बहन के साथ प्रेम संबंध था. मृतका इस रिश्ते के खिलाफ थीं और अक्सर इसका विरोध करती थीं. आरोप है कि संबंधों में रोड़ा बन रही भाभी को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.
परिजनों का दर्दनाक आरोप
मृतका के चाचा ने बताया कि हमें लड़की के ससुर ने फोन पर बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, उसे दिमागी बुखार हो गया था. परिजनों के पहुंचने पर उन्हें पता चला कि महिला की मौत फांसी से हुई बताई जा रही है, और शव घर के बाहर रखा हुआ था.
मृतका ने भाई ने पुलिस को दी जानकारी
बता दें कि मृतका के भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रात होते-होते परिवार को शक हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है. परिजनों के अनुसार, देवर और एक लड़की (चचेरे ननद) ने मिलकर भाभी की हत्या की है. विरोध करने के कारण ही मृतका को मौत के घाट उतारा गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
और पढे़ं: वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे
Mathura News: खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक