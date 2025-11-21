Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3012938
Zee UP-Uttarakhandबरेली

अवैध रिश्ते का राज जानना पड़ा भारी! चचेरे भाई–बहन की साजिश में गई भाभी की जान

Bulandshahr News: बुलंदशहर जिले में तहेरे भाईबहन (चचेरे भाई-बहन) के कथित अवैध संबंधों की आड़ में भाभी की हत्या कर दी गई. पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  यहां पर तहेरी बहन-भाई के कथित अवैध संबंधों के चलते भाभी की हत्या हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि भाभी दोनों के रिश्ते का विरोध कर रही थीं, इसी कारण देवर और चचेरे ननद ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना छतारी क्षेत्र की बताई जा रही है.  मिली जानकारी के अनुसार, मृतका के देवर का अपनी चचेरे बहन के साथ प्रेम संबंध था. मृतका इस रिश्ते के खिलाफ थीं और अक्सर इसका विरोध करती थीं. आरोप है कि संबंधों में रोड़ा बन रही भाभी को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का दर्दनाक आरोप
मृतका के चाचा ने बताया कि हमें लड़की के ससुर ने फोन पर बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, उसे दिमागी बुखार हो गया था. परिजनों के पहुंचने पर उन्हें पता चला कि महिला की मौत फांसी से हुई बताई जा रही है, और शव घर के बाहर रखा हुआ था.

मृतका ने भाई ने पुलिस को दी जानकारी
बता दें कि मृतका के भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रात होते-होते परिवार को शक हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है. परिजनों के अनुसार, देवर और एक लड़की (चचेरे ननद) ने मिलकर भाभी की हत्या की है. विरोध करने के कारण ही मृतका को मौत के घाट उतारा गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

और पढे़ं: वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे

Mathura News: खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक
 

TAGS

bulandshahr news

Trending news

Sambhal news
संभल में अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, शिकायत के बाद खाली होगी 90 बीघा सरकारी जमीन
Sonbhadra News
7 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? खनन हादसे में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू,SIT करेगी जांच
Ayodhya news
अयोध्या में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन, खब्बू तिवारी की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब
gonda news
गोंडा की डीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार
Udham Singh Nagar
वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे
Gorakhpur GIDA fire
Gorakhpur fire: गीडा में भीषण अग्निकांड,रूंगटा ब्रान ऑयल फैक्ट्री जलकर हुई खाक
Magh Mela 2026
दिल्ली ब्लास्ट के बाद माघ मेले की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, UP ATS को मिली कमान
Mathura News
खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक
Banke Bihari Corridor News
अब घर बैठे कर पाएंगे बांके बिहारी के दर्शन, कॉरिडोर पर भी हाई पावर कमेटी में मंथन
Lalitpur news
‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन