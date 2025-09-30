Advertisement
प्रेमिका को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रेमी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या, लड़की के भाइयों पर आरोप

Bulandshahr News: बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रेमिका को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रेमी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद कोर्ट के बाहर अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:38 PM IST
प्रेमिका को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रेमी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या, लड़की के भाइयों पर आरोप

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार दोपहर जिला न्यायालय परिसर के बाहर सनसनीखेज वारदात हुई. जहां पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी नाइफ (24 वर्ष, पुत्र आसिफ) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. नाइफ अपनी पड़ोसन युवती को लेकर भागा था और मंगलवार को कोर्ट मैरिज करने के लिए जिला न्यायालय पहुंचा था. कोर्ट के बाहर गेट नंबर 4 पर दोनों फोटो खिंचवाने एक दुकान में गए. उसी दौरान बाइक से आए दो युवकों ने नाइफ पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया.

अचानक हुए हमले से दुकान और बाहर अफरा-तफरी मच गई. दुकान में मौजूद महिला जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागी तो लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस बीच हमलावर चाकू वहीं फेंककर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों की तहरीर का इंतजार कर रही है.

एएसपी का बयान
चश्मदीद दुकानदार कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि फोटो खिंचवाने तीन लोग आए थे, जिनमें एक महिला और दो पुरुष थे. अचानक हमलावर ने युवक पर चाकू से वार कर दिया. एएसपी रिजुल कुमार ने बताया कि मृतक नाइफ़ थाना कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था. प्राथमिक जांच में आरोप युवती के भाइयों पर लग रहा है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. 

खबर अपडेट की जा रही है....

