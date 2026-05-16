सांड की मौत टैंक पर खींच लाई! 70 फीट की ऊंचाई से गिरते ही मौत; दर्दनाक हादसे से ग्रामीणों में गुस्सा

अमित अग्रवाल /बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र स्थित किसरुआ गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. गांव में बन रहे निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक पर चढ़े एक आवारा सांड की नीचे गिरने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा संबंधित विभाग के खिलाफ फूट पड़ा.

70 फीट ऊंचाई पर सांड को देख दंग रह गए ग्रामीण

ग्रामीणों के मुताबिक सुबह के समय अचानक लोगों की नजर निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पड़ी, जहां एक आवारा सांड करीब 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दिखाई दिया. इतनी ऊंचाई पर सांड को देखकर गांव में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और हर कोई सांड को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में लग गया.

चारा दिखाकर नीचे बुलाने की कोशिश

ग्रामीणों ने सांड को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए. कुछ लोग नीचे खड़े होकर उसे रास्ता दिखाते रहे, जबकि कई ग्रामीण हरा चारा दिखाकर उसे नीचे बुलाने की कोशिश करते रहे. काफी देर की मशक्कत के बाद सांड नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते सांड ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरा.

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मौके पर ही हुई मौत

ऊंचाई अधिक होने के कारण सांड गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में मृत सांड को जमीन में दबाया गया. हादसे के बाद पूरे गांव में घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा.

सुरक्षा-व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य करा रहे विभाग और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का आरोप है कि टैंक की सीढ़ियां और रास्ते खुले छोड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से सांड आसानी से ऊपर तक पहुंच गया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होते तो इस हादसे को रोका जा सकता था.

आवारा पशुओं की सुरक्षा पर भी छिड़ी बहस

हादसे के बाद गांव में आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. ग्रामीणों ने निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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