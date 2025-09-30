Advertisement
बरेली हिंसा पर तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई, किसी का यहां चला बुलडोजर तो किसी का संपत्ति सील

Bareilly Violence Case: बरेली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. बरेली के नारियावाल क्षेत्र में प्रशासन ने तौकीर के रिश्तेदारों पर बुलडोजर एक्शन और सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 30, 2025, 04:08 PM IST
Bareilly : बरेली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. बरेली के नारियावाल क्षेत्र में प्रशासन ने तौकीर के रिश्तेदारों पर बुलडोजर एक्शन और सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

खबर लिखी जा रही है...

