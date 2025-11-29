Bareilly News: कुतुबखाना मंडी में गरजा 'बाबा का बुलडोजर', ठेकेदार को 60 रुपये देकर किया था अवैध कब्जा; अब हुआ ये बड़ा एक्शन

Bareilly Bulldozer Action: बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी में बाबा का बुलडोजर चला दौड़ा है. यहां शुक्रवार रात बाजार बंद था, तभी नगर निगम की टीम पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर सीधे मंडी में दाखिल हुई. फिर क्या था फिल्म स्टाइल में दशकों पुराने कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया. जानिए क्या है ये पूरा मामला?
Bareilly Bulldozer Action: बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी में उस वक्त हंगामा मच गया, जब शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई. इस टीम के साथ कोतवाली पुलिस भी थी. नगर निगम की टीम पूरे दमखम के साथ सीधे मंडी में दाखिल हुई. फिर तुरंत अवैध कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया.
कुतुबखाना सब्जी मंडी में एक्शन
जब नगर निगम कार्रवाई करने पहुंची थी, तब बाजार बंद हो चुका था. चंद मिनटों में कई ठेले, टीन शेड और चबूतरे जमीन पर नजर आने लगे. जैसे ही व्यापारियों को इसकी सूचना मिली, तो वे बिना देरी किए आनन-फानन में बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. व्यापारियों में निगम की टीम से बहस शुरू कर दी.
इधर-उधर भागते दिखे व्यापारी
धीरे-धीरे हंगामा बढ़ने लगा तो निगम की टीम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब तक सब्जी विक्रेताओं का हजारों का नुकसान हो चुका था. आरोप है कि बिना किसी सूचना के यह कार्रवाई शुरू की गई. जिससे दुकानदारों में भगदड़ मच गई. व्यापारी हाथोंहाथ सामान समेटते इधर-उधर भागते नजर आए, लेकिन बुलडोजर के आगे कई दुकानों का बच पाना संभव नहीं हो सका.
दुकानदारों ने लगाए संगीन आरोप
बताया जा रहा है कि बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी 100 साल से ज्यादा पुरानी है. दुकानदारों का आरोप है कि वे रोजाना ठेकेदार को 60 रुपये किराया देते हैं, इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के कार्रवाई कर उनकी रोजी-रोटी पर चोट की गई है. अगर निगम कार्रवाई ही करना चाहता था तो पहले नोटिस देता, हम दुकानें खुद हटा लेते.
जबकि, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की माने तो लंबे समय से मंडी में अवैध कब्जे और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जिससे सड़क संकरी हो रही थी और ट्रैफिक बाधित होता था. जिसके चलते अभियान चलाया गया. रात होने की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया.
