Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022421
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly News: कुतुबखाना मंडी में गरजा 'बाबा का बुलडोजर', ठेकेदार को 60 रुपये देकर किया था अवैध कब्जा; अब हुआ ये बड़ा एक्शन

Bareilly Bulldozer Action: बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी में बाबा का बुलडोजर चला दौड़ा है. यहां शुक्रवार रात बाजार बंद था, तभी नगर निगम की टीम पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर सीधे मंडी में दाखिल हुई. फिर क्या था फिल्म स्टाइल में दशकों पुराने कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly Bulldozer Action
Bareilly Bulldozer Action

Bareilly Bulldozer Action: बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी में उस वक्त हंगामा मच गया, जब शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई. इस टीम के साथ कोतवाली पुलिस भी थी. नगर निगम की टीम पूरे दमखम के साथ सीधे मंडी में दाखिल हुई. फिर तुरंत अवैध कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया.

कुतुबखाना सब्जी मंडी में एक्शन
जब नगर निगम कार्रवाई करने पहुंची थी, तब बाजार बंद हो चुका था. चंद मिनटों में कई ठेले, टीन शेड और चबूतरे जमीन पर नजर आने लगे. जैसे ही व्यापारियों को इसकी सूचना मिली, तो वे बिना देरी किए आनन-फानन में बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. व्यापारियों में निगम की टीम से बहस शुरू कर दी.

इधर-उधर भागते दिखे व्यापारी
धीरे-धीरे हंगामा बढ़ने लगा तो निगम की टीम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब तक सब्जी विक्रेताओं का हजारों का नुकसान हो चुका था. आरोप है कि बिना किसी सूचना के यह कार्रवाई शुरू की गई. जिससे दुकानदारों में भगदड़ मच गई. व्यापारी हाथोंहाथ सामान समेटते इधर-उधर भागते नजर आए, लेकिन बुलडोजर के आगे कई दुकानों का बच पाना संभव नहीं हो सका. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानदारों ने लगाए संगीन आरोप
बताया जा रहा है कि बरेली की कुतुबखाना सब्जी मंडी 100 साल से ज्यादा पुरानी है. दुकानदारों का आरोप है कि वे रोजाना ठेकेदार को 60 रुपये किराया देते हैं, इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के कार्रवाई कर उनकी रोजी-रोटी पर चोट की गई है. अगर निगम कार्रवाई ही करना चाहता था तो पहले नोटिस देता, हम दुकानें खुद हटा लेते.

जबकि, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की माने तो लंबे समय से मंडी में अवैध कब्जे और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जिससे सड़क संकरी हो रही थी और ट्रैफिक बाधित होता था. जिसके चलते अभियान चलाया गया. रात होने की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया.

यह भी पढ़ें: UP Encounter: मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवंश को निशाना वाला बदमाश, दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे

TAGS

bareilly bulldozer actionBareilly NewsBareilly policeMunicipal Corporation

Trending news

Joshimath
नरसिंह भगवान के पतले होते हाथ में छुपा गहरा राज, टूटकर गिरेगी भुजा तो आएगी प्रलय!
UP Encounter
नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवंश को निशाना वाला बदमाश, दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बादलों ने डाला डेरा, केदारनाथ में माइनस 15°C पहुंचा तापमान; पढ़े अपडेट
UP Cold Wave Alert
भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर प्रदेश! देवरिया से नोएडा तक कोहरे की चादर से ढके
Allahabad High Court
'अजनबी व्यक्ति' किसी की जमानत याचिका रद्द नहीं करा सकता...इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
Kushinagar News
कुशीनगर में बुखार का कहर! एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत
shriprakash jaiswal
Shriprakash Jaiswal: 3 बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन
Firozabad news
यूपी के इस जिले में बनकर तैयार हुआ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा जमीन आवंटन
Sonbhadra News
19 साल बाद मिला इंसाफ!...शारदा चौबे हत्याकांड में सोनभद्र कोर्ट का बड़ा फैसला
Saharanpur news
मां! आप बस रिश्ता देख लीजिए...थाना प्रभारी ने निभाई 'भाई और पिता' की भूमिका