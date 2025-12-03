बरेली में आज फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', मौलाना तौकीर के करीबी का मैरिज लॉन ध्वस्त, BDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Bareilly Bulldozer Action Update: बरेली में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक्शन जारी है. सपा नेताओं के मैरिज लॉन पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूटा. मंगलवार को शुरू हुई यह कार्रवाई बुधवार सुबह दोबारा शुरू हो गई. सुरक्षा के लिहाज से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई.

बरेली में बुलडोजर एक्शन

इतना ही नहीं गलियों में बैरिकेडिंग की गई. ताकि माहौल ना बिगड़े. पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस पीएसी बीडीए इंफोर्समेंट टीम तीन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची. बीते दिन महिलाओं ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई में बाधा पैदा कर दी थी. इसके चलते बीडीए की टीम काफी सतर्क नजर आई. यह मामला बरेली के थाना बारादरी के सूफी टोला का है.

कई थानों की पुलिस तैनात

यहां आजम खान और तौकीर रजा के करीबी नेताओं के दो मैरिज लॉन हैं. जिसपर बीडीए ने कार्रवाई की है. मोबाइल टावर खोलने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देरी से शुरू हुई. पहले दिन मैरिज लॉन का 40 फीसदी हिस्सा तोड़ा गया था. बुधवार सुबह होते ही बीडीए टीम दोबारा मौके पर पहुंची और शेष अवैध हिस्सों पर ध्वस्तीकरण शुरू किया. कार्रवाई के दौरान कई थानों की फोर्स, मजिस्ट्रेट और बीडीए अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की मानें तो अवैध निर्माणों को लेकर पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में पालन न होने पर यह कार्रवाई हुई है. बीडीए की यह मुहिम शहर में अन्य अवैध निर्माणों पर भी जारी रहेगी.

