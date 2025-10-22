Pilibhit News: बरेली-हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा, तीर्थ यात्रियों से भरी बेकाबू बस पलटी, एक की मौत; कई घायल

Pilibhit Accident News: पीलीभीत में एक सड़क हादसा हो गया है. यहां हरिद्वार नेशनल हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई. जबकि, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...
Pilibhit Accident News: पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें एक 20 वर्षीय युवती दुर्गा की मौत हो गई. जबकि, करीब 20 लोग घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, इस बस में 55 से 60 तीर्थ यात्री सवार थे.
हादसे के बाद मची चीख पुकार
यह बस बरेली से तीर्थ यात्रियों को लेकर गई थी और नानकमत्ता होकर बरेली जा रही थी. तभी पीलीभीत में यह हादसा हो गया है. यह थाना जहानाबाद क्षेत्र के हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बिसेन गांव के पास की घटना है. इस बस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. फिर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद आनन-फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंची.
हादसे का कारण साफ नहीं
इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दी. जिसमें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद भी ली. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी जहानाबाद पहुंचाया. जिसमें सात लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर जाम जैसे हालात बन गई और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. हादसे का कारण साफ नहीं हो पाया है.
