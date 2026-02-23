Advertisement
बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बीच सड़क खड़े पेड़ से टकराई कार, मासूम सहित 3 की मौत

Bareilly road accident: बरेली में एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया.  कार सड़क के बीच खड़े सेमल के पेड़ से जा टकराई.  टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. 

Bareilly News
Bareilly News

अजय कश्यप/बरेली: यूपी के बरेली में रामपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे हुआ. इस सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे में मासूम बच्चे समेत तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं.  सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर मे तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  इस दर्दनाक हादसे में मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. शादी की खुशी मातम में बदल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

जानें कैसे हुआ हादसा
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा बीती रात करीब एक बजे सेंट्रो कार बरेली से रामपुर की तरफ जा रही थी.  सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बदायू गए थे. शादी कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग कार से वापस अपने घर लौट रहे थे. तभी उनकी कार रामपुर रोड स्थित स्वाले नगर के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में कार चालक का संतुलन बिगड़ गया. 

कार के उड़े परखच्चे
इसके बाद कार सीधे सड़क के बीच खड़े एक बड़े सेमल के पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में गोविंद की पत्नी मोनी, पिता खेमकरन और फूफा रामगुलाम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में गोविंद और उनका दो साल का बेटा और चाचा राम बहादुर घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सेमल के पेड़ से कार टकराई, वह लंबे समय से सड़क के बीचों-बीच खड़ा है। इससे पहले भी इस पेड़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा
उन्नाव-आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा  हुआ है. एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन में बस टकरा गई.बस में कर्नाटक के बीएससी फोर्थ ईयर के 18 छात्र सवार थे.  इस हादसे में  7 छात्र घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. ड्राइवर को नींद आने से अज्ञात वाहन मे बस टकराने का अंदेशा जताया जा रहा है. घायलों को सीएचसी औरास में प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है. ये हादसाऔरास थाना क्षेत्र के लखनऊ- आगरा एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 275 के पास हुआ.

कौशांबी में कब्ज़ा हटवाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव, हिरासत में कई लोग

