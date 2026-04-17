मदरसे के मंच से बजरंगबली पर विवादित टिप्पणी, वीडियो वायरल होते ही भड़का गुस्सा; एफआईआर दर्ज

बदायूं/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के ककराला कस्बे में स्थित मदरसा हिकमत खान का वार्षिक उत्सव इस बार विवादों के घेरे में आ गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने माहौल को गर्मा दिया है. आरोप है कि मंच पर प्रस्तुत एक नाटक में बजरंगबली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

मंच पर प्रस्तुत किए गए नाटक में बजरंगबली और उनके एक भक्त का चित्रण किया गया, जिसमें भक्ति के माध्यम से बजरंगबली को जिलाधिकारी कार्यालय का भ्रष्ट बाबू बताया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि 'जो मंगलवार का चढ़ावा है, उसे मुफ्त में खाना चाहते हो, अगरबत्ती और प्रसाद वापस करो, क्योंकि आप एक सिलेंडर तक नहीं दिला पाए.'



राशिद खान व स्कूल स्टाफ पर एफआईआर

वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मदरसे पर कार्रवाई की मांग की. इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और पुलिस को चेतावनी दी कि यदि मदरसे के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो शुक्रवार को मदरसे पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. उनका कहना था कि किसी को भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मदरसा संचालक राशिद खान व स्कूल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई.

वहीं, मदरसा हिकमत खान के प्रबंधक राशिद खान का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था. उन्होंने बताया कि प्रस्तुत नाटक प्रसिद्ध कवि तेज नारायण शर्मा की कविता पर आधारित था, जिसे वे कई बार बड़े मंचों पर प्रस्तुत कर चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी कई बार इस कविता को मंच से पढ़ने का आग्रह कर चुके हैं. राशिद खान ने आगे कहा कि उसी कार्यक्रम में बच्चों ने 'जय श्री राम' के नारे भी लगाए, फूलों की होली खेली और आपस में गले भी मिले.

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