Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3128017
Zee UP-Uttarakhandबरेली

होली से पहले आसमान होगा लाल! बरेली में इस समय दिखेगा 48 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण

Chandra Grahan 2026 in Bareilly Date and Time: बरेली में इस बार होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि उससे एक दिन पहले यानी 3 मार्च को साल का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा. आइए जानते हैं कि बरेली में चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

 

Chandra Grahan 2026 in Bareilly Date and Time: होली 2026 से ठीक एक दिन पहले यानी 3 मार्च को देशभर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी.इस दिन पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा, जिसे लेकर लोगों में खास उत्सुकता बनी हुई है. खास बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के शहरों में चंद्रमा का उदय होगा, तब उस पर पहले से ही ग्रहण लगा हुआ रहेगा, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक दिखाई देगा.

जानें कितने देर का लगेगा चंद्रग्रहण
वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार का पूर्ण चंद्रग्रहण लगभग 48 मिनट तक प्रभावी रहेगा. ग्रहण की पूरी प्रक्रिया दोपहर बाद शुरू होकर शाम तक जारी रहेगी. हालांकि भारत में इसका सबसे स्पष्ट और सुंदर दृश्य सूर्यास्त के आसपास देखने को मिलेगा.आगरा, बरेली समेत प्रदेश के कई शहरों में लोग इस खगोलीय घटना को खुले आसमान के नीचे आसानी से देख सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बरेली में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण?
बरेली में चंद्रग्रहण शाम करीब 5:30 बजे से 6:45 बजे के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है.मौसम साफ रहने पर चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा नजर आएगा, जिसे आम तौर पर ‘ब्लड मून’ कहा जाता है. यह दृश्य पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरने वाली सूर्य की लाल किरणों के कारण बनता है.चंद्रग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण या चश्मे की जरूरत नहीं होती। इसे नंगी आंखों से सुरक्षित देखा जा सकता है. लोग अपने घरों की छत, मैदान या खुले स्थान से इस अद्भुत नजारे का आनंद ले सकते हैं.

क्या है धार्मिक मान्यता 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से लगभग नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा-पाठ नहीं किया जाता. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करना शुभ माना जाता है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार सिंह राशि के जातकों को विशेष पूजा-अर्चना करने की सलाह दी गई है, जबकि अन्य राशियों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं माना गया है.

यह भी पढ़ें :प्रयागराज में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? होली से पहले संगम नगरी में आसमान में दिखेगा खूबसूरत नजारा

ताजमहल नगरी में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? इतने घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल

मेरठ में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण? 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल
 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Bareilly News
होली से पहले आसमान होगा लाल! बरेली में इस समय दिखेगा 48 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण
chandra grahan 2026
प्रयागराज में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? होली से पहले संगम नगरी में दिखेगा खूबसूरत नजारा
Agra News
ताजमहल नगरी में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? इतने घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल
Chandra Grahan 2026 in Meerut
मेरठ में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण? 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल
gonda news
सास पर थप्पड़ की 'बारिश'! गोंडा में बहू का 30 सेकंड का खौफनाक वीडियो वायरल
Amethi news
ईरान में युद्ध जैसे हालात से अमेठी के 7 छात्र फंसे, परिवारों का टूटा संपर्क!
Sambhal news
संभल: होली पर नहीं बदलेगा नमाज का वक्त, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का बड़ा ऐलान
Varanasi News
महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य; CM योगी ने कहा-अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
Hapur News
पेंशन लेने गए अशफाक के दिल ने दिया दगा... कैश हाथ में लेने से पहले ही हो गई मौत
Israel-Iran War
दुबई में जंग के साए में फंसा यूपी का बेटा, मिसाइलों के बीच घर लौटने की आस में दिनेश