Bareilly News: मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार? नोएडा के बाद बरेली में नाला बना काल, खेलते-खेलते इकलौते बच्चे की गई जान

Bareilly News/ अजय कश्यप: नोएडा के बाद बरेली जिले में अवैध नाला काल बनकर जिंदगी निगल गया. जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ठाकुरान गांव में एक डेढ़ साल की मासूम नाले में गिर गई. जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई. मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने ग्राम प्रधान पर संगीन आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि डेढ़ साल का मासूम अपने माता-पिता की इकलौती संतान था.

नाले में डूबने से मासूम की मौत

दरअसल, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर ठाकुरान निवासी जितेंद्र के घर के सामने जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया है. परिजनों का आरोप है कि इस नाले की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद ग्राम प्रधान ने जबरदस्ती नाला बनवाया. गुरुवार को बच्चों के साथ मासूम प्रयाग खेल रहा था. तभी खेलते खेलते वह नाले में जा गिरा.

ग्राम प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को नाले से निकाला. इसके बाद आनन-फानन में परिजन उसे नजदीकी मेडिकल कॉलेज में ले गए. जहां डाक्टरों ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया. फिर क्या था परिजनों के साथ बच्चे की मां कलावती बच्चे के शव को लेकर भोजीपुरा थाने पहुंच गई और ग्राम प्रधान शशि गंगवार के पति व रोजगार सेवक के खिलाफ अवैध तरीके से नाले का निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज करा दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति राम किशोर गंगवार ने कहा कि उन लोगों ने वोट नहीं दिए तो वह घर के सामने नाला बनाया जाएगा. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब इस मामले में थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

वहीं, प्रधान के पति रामकिशोर गंगवार का कहना है कि सरकार की नीति के अनुसार जल निकासी के लिए नाले का निर्माण दो साल पहले कराया गया था. उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

