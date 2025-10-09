मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कुर्की की तलवार, 1.26 करोड़ की आरसी के बाद राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन

Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले पांच आरोपियों पर बिजली चोरी के मामले में प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है. एक करोड़ 26 लाख रुपये की आरसी जारी होने के बाद अब संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू हो गई है. नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद भी बकाएदारों की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर राजस्व विभाग की टीम हरकत में आ गई है.

घरों पर पहुंची टीम, संपत्ति के दस्तावेज मांगे

तहसील सदर की टीम ने पांचों आरोपितों के घर पहुंचकर तस्दीक की और भूमि व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे. तहसीलदार सदर ने कानूनगो को निर्देश दिए हैं कि पांचों बकाएदारों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर जल्द रिपोर्ट दें, ताकि कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके.

ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर की जा रही थी बिजली चोरी

बिजली विभाग ने वर्ष 2024 में शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले पकड़े थे. आरोप है कि उक्त पांचों लोग अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और अन्य कामों में बिजली की चोरी कर रहे थे. इन पर एफआईआर दर्ज करने के साथ भारी जुर्माना लगाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पांचों पर लगाया गया इतना जुर्माना

वसीम खान (सुर्खा बनाखाना) – 15.39 लाख रुपये

मोनीश खान – 22.29 लाख रुपये

बरकान रजा खान – 37.32 लाख रुपये

अमान रजा खान – 26.92 लाख रुपये

गुलाम नवी (चक महमूद) – 26.57 लाख रुपये

पुलिस की निगरानी

बिजली चोरी मामले के साथ ही 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने 25 नए उपद्रवियों को रडार पर लिया है. इनमें से 17 को नामजद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने अब तेजी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है.

और पढे़ं:

दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले ऐड पर मचा बवाल, मथुरा के साधु-संतों ने जताई आपत्ति

