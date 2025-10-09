Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2954196
Zee UP-Uttarakhandबरेली

मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कुर्की की तलवार, 1.26 करोड़ की आरसी के बाद राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन

Bareilly News: बरेली में बिजली चोरी के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है. मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसते हुए राजस्व विभाग ने अब उनकी संपत्तियों की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले पांच आरोपियों पर बिजली चोरी के मामले में प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है. एक करोड़ 26 लाख रुपये की आरसी जारी होने के बाद अब संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू हो गई है. नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद भी बकाएदारों की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर राजस्व विभाग की टीम हरकत में आ गई है.

घरों पर पहुंची टीम, संपत्ति के दस्तावेज मांगे
तहसील सदर की टीम ने पांचों आरोपितों के घर पहुंचकर तस्दीक की और भूमि व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे. तहसीलदार सदर ने कानूनगो को निर्देश दिए हैं कि पांचों बकाएदारों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर जल्द रिपोर्ट दें, ताकि कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके.

ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर की जा रही थी बिजली चोरी
बिजली विभाग ने वर्ष 2024 में शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले पकड़े थे. आरोप है कि उक्त पांचों लोग अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और अन्य कामों में बिजली की चोरी कर रहे थे. इन पर एफआईआर दर्ज करने के साथ भारी जुर्माना लगाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पांचों पर लगाया गया इतना जुर्माना
वसीम खान (सुर्खा बनाखाना) – 15.39 लाख रुपये
मोनीश खान – 22.29 लाख रुपये 
बरकान रजा खान – 37.32 लाख रुपये  
अमान रजा खान – 26.92 लाख रुपये 
गुलाम नवी (चक महमूद) – 26.57 लाख रुपये

पुलिस की निगरानी
बिजली चोरी मामले के साथ ही 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने 25 नए उपद्रवियों को रडार पर लिया है. इनमें से 17 को नामजद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने अब तेजी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है. 

और पढे़ं: 

दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले ऐड पर मचा बवाल, मथुरा के साधु-संतों ने जताई आपत्ति
 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Mathura News
'मुस्लिम कारीगरों से न लगावाएं मेंहदी..' मथुरा में मेहंदी को लेकर विवाद, की ये अपील
kedarnath news
केदारनाथ में तीर्थयात्रियों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 16 लाख पर पहुंचा आंकड़ा
Karwa Chauth Chand Nikalne Ka Time
करवाचौथ का चांद कितने बजे निकलेगा!देखें मेरठ से लखनऊ तक आपके शहर में चंद्रोदय का समय
kashipur news
उल्लुओं की 'मौत' बन जाती है दिवाली! अंधविश्वास के खेल को लेकर प्रशासन ने दी चेतावनी
aligarh news
अलीगढ़ के रेस्टोरेंट पर एफएसडीए की छापेमारी,वेज-नॉनवेज सामग्री एक साथ रखने पर नोटिस
Shravasti News
श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा
Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले ऐड पर मचा बवाल, मथुरा के साधु-संतों ने जताई आपत्ति
mayawati
क्या आजम खान के परिवार से दिल्ली में हुई थी मुलाकात,मायावती ने मंच से कह दी बड़ी बात
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जलेंगे 26 लाख 11 हजार 101 दीप
UP Road Accident
यूपी में फर्रुखाबाद से शामली तक दिखा रफ्तार का कहर, कई घायल