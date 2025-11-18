Shahjahanpur News: करंट लगने से लाइनमैन की मौत, मुआवजे की मांग पर परिजनों ने हाईवे किया जाम

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. पृथ्वीपुर गांव के रहने वाले संतराम (संविदा लाइनमैन) नगर पंचायत क्षेत्र के एक गांव में बिजली के तार जोड़ने का काम कर रहे थे. काम के दौरान अचानक उन्हें तेज करंट लग गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गए. सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

सुबह हाईवे पर शव रखकर जाम, वाहन फंसे कई किलोमीटर तक

बुधवार सुबह गुस्से से भरे परिजन और ग्रामीण संतराम का शव लेकर मुरादाबाद–फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर पहुंच गए. शव को सड़क पर रखकर उन्होंने जाम लगा दिया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. राहगीरों को ग्रामीण रास्तों से वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा. माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा.

परिजनों की मांग थी कि मृतक लाइनमैन के परिवार को मुआवजा दिया जाए और विभागीय लापरवाही की जांच हो. उनका आरोप था कि काम करवाते समय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे.

पुलिस-प्रशासन ने दी समझाइश, परिजन नहीं माने

जाम की सूचना मिलते ही कलान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई और मदद का आश्वासन दिया, लेकिन परिवार किसी ठोस आश्वासन के बिना जाम हटाने को तैयार नहीं थे. इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिवार को आर्थिक सहायता, जांच और अन्य आवश्यक मदद का आश्वासन दिया. करीब कई घंटे की बातचीत के बाद परिजन शांत हुए और जाम को हटवाया गया. इसके बाद हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका.

जांच के आदेश, परिवार ने की न्याय की मांग

बिजली विभाग ने घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं. वहीं परिवार ने मांग की है कि संतराम को ड्यूटी के दौरान करंट कैसे लगा, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए.

