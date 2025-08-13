Bareilly News: फिल्मी ड्रामा थी हिंदू लड़के से शादी! 6 महीने बाद बरेली लौटी दानिया खान ने फोड़ा बम, मां पर लगाए चौंकाने वाले आरोप
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly News: फिल्मी ड्रामा थी हिंदू लड़के से शादी! 6 महीने बाद बरेली लौटी दानिया खान ने फोड़ा बम, मां पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

Bareilly News: बरेली की दानिया खान एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है. इस बार वह अपनी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाया है. इस दौरान कहा कि सौतेली मां ने पहले हर्षित से दोस्ती करने के लिए उकसाया, फिर ब्लैकमेल कर पैसे मांगे.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:21 PM IST
Dania Khan
Dania Khan

Bareilly News/अजय कश्यप:  उत्तर प्रदेश के बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की दानिया खान, जो इसी साल फरवरी में घर छोड़कर सुर्खियों में आई थी, करीब छह महीने बाद बरेली लौटी है. इस बार वह फिर चर्चा में है, लेकिन वजह अलग है. दानिया ने अपनी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ही उसे एक लड़के के साथ रिश्ते में फंसाया, ताकि पैसे ऐंठे जा सकें.

दानिया का कहना है कि उसने न तो अपना नाम बदला है और न ही धर्म परिवर्तन किया है. हर्षित यादव से शादी भी नहीं हुई, बल्कि दोनों वृंदावन में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. आरोप है कि सौतेली मां ने पहले हर्षित से दोस्ती करने के लिए उकसाया, फिर ब्लैकमेल कर पैसे मांगे.

फरवरी में हुई थी गुमशुदगी
5 फरवरी 2025 की रात 8 बजे दानिया अचानक घर से लापता हो गई थी. अगले दिन पिता सुहैन रजा ने प्रेमनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने खोजबीन शुरू की, तभी सोशल मीडिया पर दानिया के वीडियो वायरल हो गए. वीडियो में दानिया ने कहा था कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से हर्षित यादव के साथ है. उस समय उसने दावा किया था कि उसने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपनाया है और हर्षित से मंदिर में शादी की है. वीडियो में वह तिलक और सिंदूर के साथ नजर आई थी और खुद को ‘राधा’ बताते हुए पिता से पुलिस केस वापस लेने की अपील की थी.

अब बदल गया बयान
अब बरेली लौटकर दानिया का कहना है कि उसने न तो धर्म बदला और न ही शादी की. उसका आरोप है कि सौतेली मां ने जानबूझकर उसे गलत रास्ते पर धकेला. अगर मैं गलत थी, तो मां को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे और बिगाड़ा, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी थी. 

पापा को बता देंगी..
दानिया ने बताया कि मां की मौत के बाद घर में आई सौतेली मां को उसके और हर्षित के रिश्ते की जानकारी थी. वो रोज ब्लैकमेल करतीं कि पापा को बता देंगी कि मैं हिंदू लड़के से बात करती हूं. पैसे मांगती थीं, टॉर्चर करती थीं. अगर माहौल इतना खराब न होता तो मैं पापा से बात कर उन्हें मना लेती.”

पढ़ाई पर पड़ा असर
दानिया के मुताबिक, पापा के केस की वजह से वह और हर्षित इंटर के बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए. दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पूरा साल खराब हो गया. दानिया ने कहा कि उसे हिंदू त्योहार और श्रीकृष्ण की भक्ति पसंद है, इसलिए फरवरी में प्रेम विवाह के लिए मथुरा चुना था, ताकि श्रीकृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिले.

