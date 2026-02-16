बरेली की 166 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध राम बारात की तारीख तय; देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु, जानें क्यों अनोखी है यह फाल्गुनी परंपरा

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में होली के पावन अवसर पर आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध 166वीं फाल्गुनी रामलीला इस वर्ष 25 फरवरी से प्रारंभ होगी. यह रामलीला पूरे देश में फाल्गुनी मास में आयोजित होने वाली एकमात्र रामलीला मानी जाती है, जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है. वर्षों पुरानी यह परंपरा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का अनूठा संगम है.

चंद्र ग्रहण के कारण बदली तिथि

इस बार राम बारात की तिथि में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है.पहले यह बारात 3 मार्च को निकाली जानी थी, लेकिन होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण आयोजन समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राम बारात अब 2 मार्च को निकाली जाएगी. रामलीला आयोजन समिति के विशाल मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च को प्रातः 9:39 बजे से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा.दोपहर 2:15 बजे से चंद्र ग्रहण लगेगा, जो शाम 6:46 बजे तक रहेगा। सनातन परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में भगवान का स्पर्श, भोग और आरती निषिद्ध मानी जाती है. इसी कारण विद्वान पंडितों से विचार-विमर्श के बाद तिथि परिवर्तन का निर्णय लिया गया.

देशभर से उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब

खबर के अनुसार, राम बारात में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु और कलाकार शामिल होने आते हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक है. रंगों के बीच निकलने वाली यह भव्य बारात बरेली की पहचान बन चुकी है. झांकियां, पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-नगाड़ों और भक्ति संगीत के साथ निकलने वाली राम बारात का दृश्य अद्भुत होता है.

विश्व धरोहर जैसी पहचान

बता दे कि करीब 166 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा अब विश्व स्तर पर भी अपनी अलग छाप छोड़ चुकी है. स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गर्व और विरासत का प्रतीक है. हर वर्ष प्रशासन और आयोजन समिति मिलकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां करती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

