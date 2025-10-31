Advertisement
चार साल बाद मिला इंसाफ, दो सगी बहनों से रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक फांसी पर लटकाने का आदेश

Shahjahanpur News: पूरी घटना थाना का क्षेत्र की थी. जहां 22 फरवरी 2021 को इलाके की ही 7 साल की और 5 साल की दो बच्चियों को चमेली नाम का युवक सुनसान जगह पर ले गया. जहां पर ले जाकर उसमें दोनों बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

शिव कुमार/शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों को मरते दम तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है. इस मामले में एक बच्ची जिंदा बच्ची थी. 

यह है पूरा मामला 
बता दें कि पूरी घटना थाना का क्षेत्र की थी. जहां 22 फरवरी 2021 को इलाके की ही 7 साल की और 5 साल की दो बच्चियों को चमेली नाम का युवक सुनसान जगह पर ले गया. जहां पर ले जाकर उसमें दोनों बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद उसने 7 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और दूसरी बच्ची को भी मरा समझ कर मौके से फरार हो गया.

बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी 
पुलिस ने पूछताछ की तो अनिल ने बताया कि वह बच्चियों को बिस्कुट देने के बाद शहद खिलाने का लालच देकर उन्हें गांव के बाहर खेत पर ले गया था. उसने बड़ी बहन से दुष्कर्म किया और शहद तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की खंती से उसके सिर पर वार कर दिया. उसके चीखने-चिल्लाने पर छोटी बहन गांव की ओर भागने लगी. पकड़े जाने के डर से उसने सौ मीटर आगे उसे पकड़ लिया और सीने पर बैठकर खंती से ही उसके सिर पर भी कई वार किए. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बहनों को मरा समझकर वह भाग गया था.

चार साल तक चले ट्रायल के बाद अब आया फैसला 
पुलिस ने बाद में अनिल को गिरफ्तार कर लिया था. 4 साल तक चले ट्रायल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट में दोषी अनिल उर्फ चमेली को फांसी की सजा सुनाई है. इसमें उसे मरते दम तक लटकाए जाने का आदेश हुआ है. फिलहाल दोषी को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है. 

