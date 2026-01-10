Advertisement
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी का एक्सिडेंट, अचानक गाय सामने आ जाने से हुआ हादसा

Deputy CM Keshav Prasad Maurya Accident News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी का एक्सिडेंट, अचानक गाय सामने आ जाने से हुआ हादसा

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 10, 2026, 08:53 PM IST
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी का एक्सिडेंट, अचानक गाय सामने आ जाने से हुआ हादसा

Bareilly News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी का एक्सिडेंट, अचानक गाय सामने आ जाने से हुआ हादसा

 

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय  

हादसे में केशव प्रसाद मौर्य की एक गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त

उपमुख्यमंत्री सुरक्षित, दूसरी गाड़ी में बैठकर हुए रवाना

बजरंग ढाबा के सामने कार से गाय की हुई टक्कर

घटना के बाद कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल

उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बारादरी थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे के सामने की घटना 

खबर लिखी जा रही है...

 

Bareilly latest newsUP Deputy cm keshav prasad maurya

