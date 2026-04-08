दिव्यांग प्रमाण पत्र में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर: शाहजहांपुर में 12 स्वास्थ्य कर्मियों पर केस, डीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की सख्ती के बाद इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है.

क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार, यह मामला उस समय सामने आया जब जिलाधिकारी को समाधान दिवस के दौरान शिकायत मिली. शिकायत में आरोप लगाया गया कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र के माझारा बढ़ऊं गांव में कई लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए.

मिलीभगत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी

जांच मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर से कराई गई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच में पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मिलीभगत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए. नियमों के अनुसार, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को दिव्यांग बोर्ड के सामने उपस्थित होकर चिकित्सकीय परीक्षण कराना अनिवार्य होता है. लेकिन इस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे ऑनलाइन एंट्री कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए.

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इस फर्जीवाड़े के चलते कई ऐसे लोगों ने भी दिव्यांगता का लाभ उठाया, जो वास्तव में पात्र नहीं थे. इन प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्होंने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ. इस मामले के उजागर होने के बाद दिव्यांग बोर्ड के डीईआईसी समेत कुल 12 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.

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