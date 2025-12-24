">
Zee UP-Uttarakhandबरेली

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस का शिकंजा, गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर चार्जशीट दाखिल

Disha patani house firing case: बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी मामले में गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर शिकंजा कसते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:24 AM IST
Bareilly News
Bareilly News

Bareilly News: अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली शहर स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इस मामले में पहले दो आरोपियों को ढेर किया गया, फिर दो को जेल भेजा गया, और जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल की गई है. पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया है कि इन आरोपितों ने गैंग की दहशत फैलाने के उद्देश्य फायरिंग की थी.

दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग
11 व 12 सितंबर 2025 को अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली चौपुला चौराहा स्थित आवास पर फायरिंग की गई थी. यहां दिशा के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश चंद्र पाटनी, बहन खुशबू पाटनी व मां रहते हैं. खुशबू पाटनी पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सहमति संबंध वाले बयान और प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी कहा था कि हमारे सनातन धर्म के गुरुओं और कथावाचकों का अपमान किसी कीमत पर नहीं सहा जाएगा. 

कुल छह आरोपियों पर आरोप तय
कुल छह आरोपियों पर आरोप तय हुआ था, जिनमें से गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है. जिन चार आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है, इनमें दो नाबालिग आरोपी दिल्ली के बाल सुधार केंद्र में हैं तो दो बरेली जिला जेल में बंद हैं. कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है. उसमें इन पर फायरिंग करने, रेकी करने जैसे आरोप हैं. 

बरेली के ही जेजे कोर्ट में अलग से चलेगी कार्रवाई
सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली बाल सुधार केंद्र में बंद 2 नाबालिग आरोपियों सहित रामनिवास और अनिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है.  दोनों नाबालिगों के मामले में कार्रवाई बरेली के ही जेजे कोर्ट में अलग से चलेगी.

गाजियाबाद में ढेर हुए थे दो शूटर
एसटीएफ ने दिल्ली व हरियाणा पुलिस के साथ दो शूटरों रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण को गाजियाबाद में ढेर कर दिया था. बाद में बरेली में दो शूटर राजस्थान के रामनिवास और सोनीपत निवासी अनिल गिरफ्तार किए गए. दो नाबालिग गुर्गों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

क्यों हुई थी खुशबू के घर पर फायरिंग
अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 11 -12 सिंतबर को फायरिंग की गई थी.  बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान को लेकर टिप्पणी की थी. इसके बाद ही  रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के लोगों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी.  इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. कहा था कि हमारे सनातन के गुरुओं का अपमान सहा नहीं जाएगा. 

