दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2928420
Zee UP-Uttarakhandबरेली

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार

Firing at Disha Patani House: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. है. दोनों 11 सितंबर को फायरिंग मामले में शामिल थे

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

firing at disha patani house
firing at disha patani house

Disha Patani House Firing Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. फायरिंग मामले में पुलिस ने दो और शूटर्स को पकड़ लिया है.  11  सितंबर को फायरिंग केस में दोनों फरार चल रहे थे.  इससे पहले गाजियाबाद में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दो शूटर्स ढेर कर दिए गए थे.  ये कार्रवाई  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है. हिरासत में लिए गए आरोपियों दिशा पाटनी के घर की रेकी करने का भी आरोप है. हिरासत में लिए गए आरोपियों को खुद को नाबालिग बताया है. पुलिस फिलहाल उनके उम्र की जांच कर रही है. 

  1.  
  2.  

पुलिस की मानें तो "ये दोनों शूटर रोहित और अरुण गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग में शामिल थे. इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. जबकि अरुण के परिजनों का आरोप है कि "दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बाइक सवार दोनों युवकों में कोई भी अरुण नहीं है. अरुण का फर्जी एनकाउंटर किया गया है. परिजनों ने तर्क दिया कि बाइक सवार हेलमेट पहनने वाला अरुण नहीं है".

रोहित गोदारा पर लारेंस गैंग का पलटवार
लारेंस गैंग ने रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया. दिशा पाटनी के मामले में लारेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर का सोशल मीडिया पोस्ट है. रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटरों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा था कि जिन लोगों ने उनके शूटरों को मरवाया वो असली सनातनी नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित गोदारा के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लॉरेंस के खास हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि...जय श्री राम
समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिन्दुत्व की ज्वाला उत्पन्न की उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाकर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर ऊँगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिन्दू देना जानता है, किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में आकर अपना नुक़सान न करवाएँ। इन लोगों का सिर्फ़ अपना जेब खर्च चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मारकर निकाला गया है।।

TAGS

Disha PataniDisha Patani house firingDisha Patani House Firing news

Trending news

Banda News
गर्लफ्रेंड के सुसाइड से बौखलाए प्रेमी ने किया दादी का कत्ल, बदले की आग में बना कातिल
uttar pradesh road accidents news
जालौन से जौनपुर तक दिखा रफ्तार का कहर, अलग-अलग सड़क हादसों में छह की गई जान
Bus Accident in Maharajganj
महाराजगंज में भीषण हादसा, 3 सरकारी बसों की आपस में भिड़ंत, 40 से ज्यादा यात्री घायल
UP Encounter
मथुरा में 2500 इनामी बदमाश बंटू का हाफ एनकाउंटर, बागपत में गोकशों के साथ मुठभेड़
cm yogi greater noida visit
आज ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का लेंगे जायजा
Sitapur news
मेरी बेटी को बाघ ले गया साहब...कुछ घंटे में चौंकाने वाला खुलासा,जानें कहां गई युवती?
Bahraich news
Bahraich News:बहराइच में ट्रैक्टर ठगी गिरोह का भंडाफोड़,गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पैदल निकला ये भक्त, वृंदावन तक 500KM करेगा दंडवत यात्रा
Shardiya Navratri 2025
नवरात्रि से पहले तैयारियां तेज़,संगम की पवित्र मिट्टी से तैयार की जा रहीं प्रतिमाएं
Varanasi Rain Alert
काशी में अब झमाझम नहीं टिप-टिप बरसेंगे बदरा, IMD ने बताया आज कैसा रहेगा मौसम?
;