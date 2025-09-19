दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार

Disha Patani House Firing Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. फायरिंग मामले में पुलिस ने दो और शूटर्स को पकड़ लिया है. 11 सितंबर को फायरिंग केस में दोनों फरार चल रहे थे. इससे पहले गाजियाबाद में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दो शूटर्स ढेर कर दिए गए थे. ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है. हिरासत में लिए गए आरोपियों दिशा पाटनी के घर की रेकी करने का भी आरोप है. हिरासत में लिए गए आरोपियों को खुद को नाबालिग बताया है. पुलिस फिलहाल उनके उम्र की जांच कर रही है.

पुलिस की मानें तो "ये दोनों शूटर रोहित और अरुण गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग में शामिल थे. इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. जबकि अरुण के परिजनों का आरोप है कि "दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बाइक सवार दोनों युवकों में कोई भी अरुण नहीं है. अरुण का फर्जी एनकाउंटर किया गया है. परिजनों ने तर्क दिया कि बाइक सवार हेलमेट पहनने वाला अरुण नहीं है".

रोहित गोदारा पर लारेंस गैंग का पलटवार

लारेंस गैंग ने रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया. दिशा पाटनी के मामले में लारेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर का सोशल मीडिया पोस्ट है. रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटरों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा था कि जिन लोगों ने उनके शूटरों को मरवाया वो असली सनातनी नहीं है.

रोहित गोदारा के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लॉरेंस के खास हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि...जय श्री राम

समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिन्दुत्व की ज्वाला उत्पन्न की उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाकर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर ऊँगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिन्दू देना जानता है, किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में आकर अपना नुक़सान न करवाएँ। इन लोगों का सिर्फ़ अपना जेब खर्च चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मारकर निकाला गया है।।