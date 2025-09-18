अजय कश्‍यप/बरेली: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायर‍िंग करने वाले दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया गया. जांच में पता चला कि दोनों शूटर घटना से दो दिन पहले ही बरेली आ गए थे. दोनों शूटरों के साथ दो और बदमाश भी साथ आए थे. ये चारों बदमाश शहर के दो अलग-अलग होटलों में ठहरे थे. 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के दो दिन बाद ही चारों शूटरों की कुंडली पुलिस को पता चल गई थी.

घटना के दो दिन पहले ही बरेली आ गए थे बदमाश

बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में दो शूटरों की मुठभेड़ में मौत के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. अब बरेली पुलिस की पड़ताल से पता लगा है कि चारों शूटर दस सितंबर को ही शहर में आ गए थे. इनमें मुख्य शूटर रविंद्र पुराने रोडवेज के पास तो बाकी तीनों बरेली जंक्शन के पास होटल में रुके थे. चारों ने पहले रेकी की थी. इसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को होटलों में लगाई फर्जी आईडी से 8 बदमाशों के होने का प्रमाण मिला, फिर पता लगा कि चार ही लोग अलग नाम व पहचान के साथ ठहरे थे.

ढाई हजार CCTV कैमरे खंगाले

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने अपनी टीम लगाकर घटना के दो दिन बाद ही संबंधित होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली. इसके अलावा रास्तों के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास आ गई. करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद पुलिस ने चिन्हित कर लिया कि बदमाश कौन थे और कहां से आए थे. कई फुटेज में बेखौफ टहल रहे चार बदमाश बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं. इसके बाद उनकी मौजूदा लोकेशन ट्रेस करने का काम एसटीएफ ने किया.

दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था बढ़ाई गई

फ‍िर यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में शूटर रविंद्र और अरुण को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. बागपत जिले के दोनों बदमाश अभी फरार हैं. पुलिस उनको ट्रेस कर रही है. गाजियाबाद में मुठभेड़ में दो बदमाशों के मारे जाने के बाद चौपुला के पास स्थित बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा व्यवस्था बुधवार की रात कड़ी कर दी गई. घर और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील नजर आया. कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे का गेट लग गया है.

