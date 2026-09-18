बरेली में कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट में फेल, डीएम ने डिमोटकर चपरासी बनाया

आंधी तूफान ने ली तीन की जान

वहीं, बरेली में गुरुवार सुबह आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई. आंधी से दीवार गिरने से हुए अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित तीन की जान चली गई. एक पांच वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बरेली रेफर किया गया है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने बताया कि सिरौली इलाके के गांव अंजनी में आंधी-बारिश के दौरान प्रताप के मकान की कच्ची दीवार अचानक गिर गई. हादसे में अपने घर के बाहर बैठी 52 वर्षीय सुदामा और उनकी पांच वर्षीय पोती रिया मलबे में दब गईं. सड़क पर खेल रहा राजाराम का आठ वर्षीय बेटा राजा भी मलबे में दब गया. पुलिस और ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों को गंभीर हालत में बाहर निकाला.