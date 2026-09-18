बरेली में कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट में फेल, डीएम ने डिमोटकर चपरासी बनाया

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Bareilly News: बरेली में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां मृतक आश्रित कोटे से कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात रेहान खान तीन बार हिंदी टाइपिंग परीक्षा में फेल होने के बाद उनका डिमोशन हो गया. रेहान खान को कनिष्ठ सहायक से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया. बरेली के डीएम ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.
कनिष्ठ सहायक से चपरासी बने
बरेली डीएम अविनाश सिंह के मुताबिक, 5 जुलाई 2021 को रेहान खान की मृतक आश्रित कोटे से मीरगंज तहसील में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति हुई थी. नियमानुसार, रेहान खान को हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास करना था. पहली परीक्षा 25 सितंबर 2023 को हुई, जिसमें वह टाइपिंग में फेल हो गए. इसके बाद उन्हें दोबारा मौका दिया गया. 21 जून 2024 को दोबारा वह टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए.
तीसरी बार टेस्ट में फेल
8 सितंबर 2026 को तीसरी बार उन्हें टेस्ट के लिए बुलाया गया. तीसरी बार भी वह हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए. इसके बाद शासनादेश के प्रावधानों के तहत डीएम अविनाश सिंह ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर रेहान खान को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया. रेहान खान के अलावा लक्ष्मी सक्सेना और राहुल कुमार को भी हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए तीसरी बार बुलाया गया है.
आंधी तूफान ने ली तीन की जान
वहीं, बरेली में गुरुवार सुबह आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई. आंधी से दीवार गिरने से हुए अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित तीन की जान चली गई. एक पांच वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बरेली रेफर किया गया है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने बताया कि सिरौली इलाके के गांव अंजनी में आंधी-बारिश के दौरान प्रताप के मकान की कच्ची दीवार अचानक गिर गई. हादसे में अपने घर के बाहर बैठी 52 वर्षीय सुदामा और उनकी पांच वर्षीय पोती रिया मलबे में दब गईं. सड़क पर खेल रहा राजाराम का आठ वर्षीय बेटा राजा भी मलबे में दब गया. पुलिस और ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों को गंभीर हालत में बाहर निकाला.