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बरेली में कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट में फेल, डीएम ने डिमोटकर चपरासी बनाया

Bareilly News: बरेली के मीरगंज तहसील में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त रेहान खान हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए. इसके बाद डीएम ने उन्हें डिमोटकर चपरासी बना दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 18, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:12 PM IST
बरेली में कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट में फेल, डीएम ने डिमोटकर चपरासी बनाया

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