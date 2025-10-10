आस्था की मिसाल, यूपी के इस जिले में कायम है सालों पुरानी करवा चौथ की अनूठी परंपरा

Karva Chauth 2025: करवा चौथ यानी पति की दीर्घायु और मंगलकामना के लिए मनाया जाने वाला त्योहार. इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत करती हैं. अमूमन, देशभर में करवा चौथ पर्व का उल्लास घरों तक सीमित रहता है. यानी सुहागिन महिलाएं परिवार की अन्य महिलाओं के साथ घरों में ही पूजा-पाठ आदि करती हैं, लेकिन बरेली के मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर में करवा चौथ पर एक बेहद अनूठी परंपरा सालों से चली आ रही है. वह है सामूहिक करवा चौथ पूजा की. इसका अनुसरण करते हुए अब अन्य जगहों पर भी सामूहिक करवा चौथ पूजा का आयोजन किया जाने लगा है. आइए, जानते कैसे और कब पड़ी इस अनूठी परंपरा की नींव?.

ऐसे शुरू हुई परंपरा

बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के चलते सरहद पार रहने वाले दर्जनों पंजाबी परिवार वहां से बरेली आकर बस गए. पाकिस्तान से आए परिवारों को यहां रेफ्यूजी कॉलोनी में सस्ते दामों में जमीन देकर बसाया गया, जो वर्तमान में मॉडल टाउन के नाम से जानी जाती है. करवाचौथ पंजाबियों का प्रमुख त्योहार है. बंटवारे के बाद उस वक्त सरहद पार से आए कुछ पंजाबी परिवारों ने सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाया. इसने धीरे-धीरे सामूहिक करवा चौथ पूजा का रूप ले लिया. तब से अब तक हर साल हरि मंदिर में करवा चौथ पर इसी तरह सामूहिक रूप से भव्य आयोजन होता है. इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं.

देर रात तक चलता है आयोजन

करवा चौथ पर मंदिर में शाम चार बजे से कथा व पूजा का आयोजन शुरू हो जाता है, जो रात को मंदिर बंद होने तक चलता रहता है. इस दौरान सुहागिन महिलाएं मंदिर के हॉल में समूह बनाकर विधि-विधान से पूजा करती हैं. रात तक समूह में पूजा का दौर चलता रहता है. करवा चौथ पर सामूहिक पूजा के लिए मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी से भव्य तरीके से सजाया जाता है. मंदिर परिसर में भी सुहागिन महिलाओं के पूजा करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं. मंदिर के पुजारी आने वाली महिलाओं को व्रत की कथा सुनाते हैं.

