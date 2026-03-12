बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट मैनेजर और उप प्रबंधक को गोलियों से भूना

Double Murder in Badaun: यूपी के बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. बताया गया कि दिन दहाड़े मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैंजनी स्थित एचपीसीएल पॉवर प्लांट के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोनों के सीने में गोली मारी गई है. सूचना पर मौके पर एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. किसी वजह से हत्या की गई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैंजनी गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का प्लांट है. गुरुवार दोपहर को हमलावर प्लांट के अंदर घुसकर फायरिंग करनी शुरू कर दी. इसके बाद हमलावरों ने प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. दोनों के सीने में गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े. प्लांट पर चीख पुकार मच गई. इस बीच हमलावर मौके से फरार हो गए.

प्लांट के कर्मचारी पर लगा आरोप

प्लांट के कर्मचारियों ने सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही थाना दातागंज और मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जांच शुरू कर दी. वहीं, एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे. आरोप है कि गोली प्लांट में पेलोडर ऑपरेटर के पद पर रह चुके पूर्व कर्मचारी ने मारी है. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आरोपी कर्मचारी को कंपनी से निकाल दिया गया था. इसको लेकर विवाद हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले ही हो चुका है हमला

बता दें कि इससे पहले भी प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा को जान से मारने की कोशिश की गई थी. इस मामले में मुकदमे भी चल रहे हैं. दिन दहाड़े इस गोलीकांड से आसपास इलाके में सनसनी फैल गई. प्लांट के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

यह भी पढ़ें : रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से रामपुर में सनसनी

यह भी पढ़ें : बदायूं हाइवे पर दो बसें आपस में टकराईं, तीन की मौत, 40 से ज्यादा घायल, सड़क पर मची चीख पुकार